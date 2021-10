Nicht lange aufheben, schneller trinken! Auch in Châteauneuf-du-Pape werden immer mehr frischere, nicht so lange lagerfähige Weine produziert.

Von Stefan Fischer

Größer könnte der Unterschied zwischen der Domaine de Villeneuve und der Domaine de Beaurenard kaum sein. Das Weingut Beaurenard liegt im Zentrum des Weindorfes Châteauneuf-du-Pape an der südlichen Rhône, in einem nicht protzigen, aber doch sehr repräsentativen Gebäude mit schmiedeeisernem Tor zur Straße hin. Im Verkaufsraum stehen gläserne Gefäße, in denen Trauben der wichtigsten Rebsorten eingelegt sind: Grenache, Mourvèdre, Roussane, Clairette, Picpoul ... 13 Rebsorten sind in Châteauneuf-du-Pape zugelassen, acht rote und fünf weiße. Hinter Glas ruhen jahrzehntealte Weine - die Domaine de Beaurenard wird inzwischen in siebter Generation von der Familie Coulon bewirtschaftet.