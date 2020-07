Welche Urlauber jetzt am Flughafen getestet werden und warum man schon bei der Urlaubsplanung an die Heimkehr denken sollte. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Eva Dignös

Mit den Sommerferien steigt die Reiselust - und die Angst vor einer zweiten Coronawelle, eingeschleppt durch Reisende, die vor lauter Urlaubsfreude unvorsichtig werden. Die Gesundheitsminister aller Bundesländer haben sich deshalb auf ein neues Testkonzept verständigt.

Warum sollen Urlauber nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden?

"Es darf kein zweites Ischgl geben": So wird oft argumentiert, wenn es um Coronatests für Urlaubsheimkehrer geht. In dem österreichischen Skiort, bekannt für viel Après-Ski-Trubel, hatten sich im Winter Skifahrer aus ganz Europa mit dem Virus infiziert und die Krankheit in ihre Heimatorte getragen. Auch jetzt wird an vielen beliebten Urlaubsorten schon wieder gefeiert, dicht an dicht und ohne Maske. Je mehr Menschen wieder unterwegs sind, umso mehr steigt das Risiko.

Coronatests bei Urlaubern könnten verhindern, dass nach den Ferien die Zahlen erneut steigen, so die Idee. Deshalb sollen an den Flughäfen und Seehäfen Teststellen eingerichtet werden, zunächst allerdings nur für Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, also den Ländern, in denen das Robert-Koch-Institut eine hohe Ansteckungsgefahr sieht. Dazu gehören die meisten außereuropäischen Länder sowie in Europa derzeit unter anderem Serbien, Albanien und seit kurzem auch Luxemburg. Das beliebte Urlaubsland Türkei gilt als Risikoregion, ebenso die USA oder Ägypten, nicht jedoch die klassischen Ferienziele in der EU wie Spanien oder Italien, Griechenland oder Portugal. Die Liste der Risikoregionen wird laufend aktualisiert. Wichtiges Kriterium ist die Zahl der Neuinfizierten: Es dürfen nicht mehr als 50 pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage sein.

Wer aus einer solchen Risikoregion nach Deutschland zurückkehrt, muss für zwei Wochen in Quarantäne. Ob das tatsächlich geschieht, lässt sich allerdings kaum lückenlos überprüfen. Wer sich bei den Gesundheitsämtern nicht meldet, wird auch nicht kontrolliert. Deshalb soll nun an den Flughäfen getestet werden, auf freiwilliger Basis. Bei einem negativen Ergebnis entfällt die Zwangsquarantäne, bei einem positiven Resultat können die Gesundheitsbehörden dank der übermittelten Daten leichter nachverfolgen, ob die Betroffenen tatsächlich zu Hause bleiben.

"Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen", erklärte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci (SPD), am Freitag nach einer Schaltkonferenz: "Allerdings nicht in den Flughäfen." Für alle Reiserückkehrer seien die Tests kostenlos.

Wie sollen die Tests ablaufen?

Über die Organisation der Teststellen wird noch verhandelt. "Wir unterstützen das natürlich", sagte ein Sprecher des Münchner Flughafens. Dabei gehe es aber in erster Linie um Räumlichkeiten. Die Umsetzung müsse von staatlicher Seite erfolgen. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wartet man noch auf die genauen Vorgaben der Behörden. Dort können Urlauber seit einigen Wochen freiwillig und auf eigene Kosten den Rachenabstrich machen lassen. In Berlin sollen die Tests in der kommenden Woche starten: "Wir sind schon seit vergangener Woche im Gespräch mit der Flughafengesellschaft und koordinieren aktuell, wo und ab wann wir die Teststellen für die Rückkehrer aus RKI-Risikoländern in Tegel und Schönefeld installieren", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Mediziner geben allerdings zu bedenken: Die gängigen PCR-Tests auf das Virus, für die ein Abstrich im Rachen genommen wird, sind nur eine Momentaufnahme. Auch bei einem negativen Ergebnis kann eine Infektion vorliegen: Vielleicht wurde der Abstrich nicht korrekt genommen, vielleicht ist noch kein Virus nachweisbar, weil die Infektion ganz frisch ist. Sicherheit hat man erst nach mehreren Tests.

Und wenn man mit dem Auto, Zug oder Bus nach Deutschland zurückkehrt?

Grundsätzlich gelten weiterhin die wegen der Pandemie verhängten Quarantäneregeln: Wer nach Deutschland einreist - ganz gleich mit welchem Verkehrsmittel - und vorher in einem Risikogebiet war, muss sich beim Gesundheitsamt melden und für zwei Wochen zu Hause bleiben, sofern er keinen negativen Coronatest vorweist. Er darf nicht zur Arbeit, nicht zum Einkaufen und auch keinen Besuch empfangen. Wer wo im Urlaub war, lässt sich bei der Einreise auf dem Landweg im Unterschied zur Flugreise allerdings deutlich schlechter nachverfolgen. Seit Juni gibt es an den deutschen Grenzen keine Kontrollen mehr, auch nicht zum Risikogebiet Luxemburg.

Ein Verstoß gegen die Quarantäne-Auflagen kann teuer werden: Der Bußgeldrahmen reicht von 500 bis 10 000 Euro. Auch diejenigen, die sich an die Isolations-Auflagen halten, bezahlen möglicherweise für den Zwangsurlaub: "Nach Reisen in ein Risikogebiet unter Inkaufnahme der Quarantäne bei Rückkehr kann kein gesetzlicher Verdienstausfall in Anspruch genommen werden", informiert das bayerische Gesundheitsministerium. Oder etwas weniger bürokratisch formuliert: Wer in ein ausgewiesenes Risikogebiet reist, ist selbst dafür verantwortlich, wenn er anschließend zwei Wochen der Arbeit fernbleiben muss. Sofern Homeoffice keine Option ist, gibt es deshalb in der Zeit kein Geld.

Ein vermeintlich sicheres Urlaubsland kann allerdings ebenfalls binnen weniger Tage zum Risikogebiet werden: So mancher deutsche Schwedenurlauber wurde davon in den Pfingstferien überrascht und musste nach der Heimkehr in die - dann allerdings bezahlte - Quarantäne. Deshalb empfiehlt sich bei der Urlaubsplanung in diesem Jahr auch ein Blick auf die aktuellen Coronazahlen - und zwar nicht nur bei der Buchung, sondern auch noch mal kurz vor der Abreise.

Was ist mit Nicht-Risiko-Ländern?

Auch außerhalb der Risikogebiete bleibt Covid-19 eine Gefahr, eine Familie aus Cottbus, Vater, Mutter und zwei Töchter, brachte das Virus gerade von einem Urlaub auf Mallorca nach Hause: Alle vier wurden positiv getestet. "Wir wissen, dass mittlerweile in den Nicht-Risikogebieten, zum Beispiel in europäischen Feierhochburgen wie Mallorca, aber nicht nur dort, Verhalten beobachtet wird, das ein hohes Risiko mit sich bringt", warnte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im ARD-Nachrichtenkanal Tagesschau24. Er plädierte dafür, Reiserückkehrer unabhängig vom Urlaubsland aufzufordern, sich Tests zu unterziehen. "Bequem und kostenlos" sollten sie sein. Bislang allerdings ist Bayern das einzige Bundesland, das seinen Bürgern den Rachenabstrich auch dann bezahlt, wenn keinerlei Symptome auf Covid-19 hinweisen. Der Beschluss der Gesundheitsminister könnte nun solche Tests auch in anderen Bundesländern möglich machen.