29. August 2018, 17:27 Uhr Pro Urlaub im Camper Frei sein

Kein Planen, keine überteuerten Flüge und immer ein Plätzchen mit Aussicht: Der Campingbus lässt uns schnell merken, wie wenig es zum Glück braucht. Über eine durch nichts zu übertreffende Art des Reisens.

Von Hans Gasser

Es war in Zadar, und es war heiß. Unser Bus, Baujahr 1995, hat keine Klimaanlage und auch kein Navi. Das Navi saß am Beifahrersitz und hatte uns gerade statt in den Fährhafen in den Güterhafen der Stadt bugsiert. Die Fähre war ohne uns auf die Insel Dugi Otok gefahren. Die Stimmung war schon mal besser gewesen. Die Kinder brüllten wegen der Hitze. Wir brüllten wegen Meinungsverschiedenheiten.

Man kann sagen, dass fast jeder unserer Campingurlaube ähnlich spannungsreich anfängt. Diesmal machten wir ...