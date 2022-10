SZ Plus Reisepionierin Jemima Morrell

Die Alpen für Anfänger

Überteuerte Wanderstöcke gekauft, fast einen Zahn am Frühstücksbrot ausgebissen, die Aussicht verpasst: Das ging auch schon 1863 - wie das wunderbare Tagebuch einer Engländerin zur ersten Pauschalreise in die Schweiz verrät. In der Serie "Reisepioniere".