Spargel ist gefragter als Gesundheit. Zumindest, wenn man es an der Besucherdichte auf dem Wochenmarkt in Berchtesgaden abliest. Am Spargelstand ist einiges los, Mütter und Väter mit kleinen Kindern, ältere Damen mit Mundschutz, der offensichtlich aus der alten blauen Gardine mit den Sonnenblumen drauf geschneidert wurde. Der Spargelverkäufer trägt Gummihandschuhe und wirkt fröhlich. Sein Geschäft läuft gut. Am "Gesundheitsstandl" gegenüber ist hingegen nichts los. Murmeltieröl und Pferdebalsam, Teufelskrallencreme und Propolis, das scheint nicht zu verfangen in diesen Tagen.