Pflanze an Pflanze reiht sich kilometerweit im kargen Nordwesten Chinas. Jedes Jahr im Herbst, wenn die Kapseln aufplatzen und die langen wolligen Samenhaare zum Vorschein kommen, beginnt die Ernte. Rasch muss es dann gehen und Baumwolle auf einer Anbaufläche von mehr als 22 000 Quadratkilometern eingeholt werden, bevor der erste Regen einsetzt oder Hagelschauer alles zerstören.

In Xinjiang, der Heimat der muslimischen Minderheit der Uiguren, wird etwa 85 Prozent der chinesischen Baumwolle angebaut - mehr als ein Fünftel der weltweiten Produktion. Und rund 70 Prozent davon müssen noch immer per Hand gepflückt werden, eine schwere körperliche Arbeit im Akkord.

Es sind entbehrungsreiche Monate: Während der Erntezeit von September bis November leben die Helfer in notdürftigen Unterkünften in der Nähe der Felder. Bis vor wenigen Jahren rekrutierten die Kooperativen überwiegend Saisonarbeiter aus westlichen und zentralen Provinzen der Volksrepublik, Han-Chinesen, die freiwillig zur Ernte nach Xinjiang kamen. Doch das war einmal.

Ein Großteil der chinesischen Baumwolle wird inzwischen unter Zwang gepflückt, vor allem von Uiguren. Das legen Regierungsdokumente und Berichte staatlicher Medien nahe, die der China-Forscher Adrian Zenz im Auftrag des Center for Global Policy in Washington ausgewertet hat.

Die Ergebnisse der Untersuchung, die die Süddeutsche Zeitung vorab einsehen konnte, zeigen, dass die lokalen Behörden mithilfe eines staatlich angeordneten Arbeitsprogramms die Saisonarbeiter durch Minderheiten aus Xinjiang ersetzen. "Mehr als eine halbe Millionen Uiguren werden - höchstwahrscheinlich ob sie wollen oder nicht - vom Staat drei Monate lang in die Felder geschickt", schätzt Zenz.

Die chinesische Regierung bestreitet das vehement. Alle Arbeitsverhältnisse in China kämen auf freiwilliger Basis zustande, sagt ein Sprecher des Pekinger Außenamts am Dienstag. "Es gibt keine sogenannte Zwangsarbeit."

Aus Hirten und Bauern werden Arbeiter und Erntehelfer, untergebracht in Wohnheimen

Eigentlich sollte das staatliche Arbeitsprogramm die Armut in der Volksrepublik reduzieren - ein Vorzeigeprojekt von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der versprochen hatte, dass bis Ende 2020 niemand mehr als arm in China gelten soll. In Xinjiang sieht die Umsetzung jedoch so aus: Aus Hirten und Bauern werden Arbeiter und Erntehelfer, untergebracht in Wohnheimen, dort sind sie leichter zu überwachen als in der weitläufigen Region, die von der Fläche fast zweimal so groß ist wie Deutschland. "Minderheiten in Lohnberufen unterzubringen, ist ein Kernelement der staatlichen Strategie, zwangsweise traditionelle Gesellschaftsformen zu verändern", sagt Zenz. Kinder und ältere Menschen, deren Eltern oder Verwandte im Arbeitsprogramm sind, werden während der Ernte teils in staatlichen Einrichtungen und Kinderheimen untergebracht.

Begonnen hat das Ganze 2014, damals reiste Parteichef Xi zum ersten Mal nach Xinjiang. Bis dahin hatten die lokalen Behörden vor allem auf wirtschaftliche Entwicklung gesetzt, um die immer wieder aufflammenden ethnischen Unruhen in der Region unter Kontrolle zu bringen. Bei seinem Besuch vor sechs Jahren ordnete Xi jedoch eine "ideologische Heilung" der muslimischen Minderheiten an und forderte die Beamten auf, "keine Gnade" zu zeigen.

Wenig später entsandte Peking den Hardliner Chen Quanguo als Parteichef nach Xinjiang. Er ließ in kurzer Zeit einen Polizeistaat aufbauen, der wohl einmalig auf der Welt ist. In Lagern werden Hunderttausende Uiguren weggesperrt und umerzogen. Vergangenes Jahr veröffentlichten internationale Medien, darunter auch die SZ, interne Dokumente der Kommunistischen Partei, die das Ausmaß des Lagersystems dokumentieren.