Von Christian Wernicke und Annette Zoch, Köln

Kölns Erzbischof Kardinal Rainer-Maria Woelki hat im Streit mit Bild einen Etappensieg erzielt: Die Zeitung darf nach einem Urteil des Landgerichts Köln vom Dienstag nicht mehr behaupten, der Erzbischof habe 2017 einen Priester in Düsseldorf befördert, obwohl er damals bereits von einschlägigen Anschuldigungen gegen den Kirchenmann wegen sexueller Übergriffe gewusst habe.

Woelki hatte Ende März in eigener Sache ausgesagt und vor Gericht einen Eid geschworen, dass er die Personalakte eines Bewerbers nicht gekannt habe. Aufgrund der "Ehrenrührigkeit" der Vorwürfe gegen Woelki, so das Landgericht, hätte Bild diese beweisen müssen: Dies jedoch sei "nicht gelungen". Dennoch droht Woelki neue Unbill: Am Vorabend des Urteils wurde bekannt, dass sich der Erzbischof einer Strafanzeige ausgesetzt sieht - wegen angeblicher Falschaussage unter Eid.

Mit dem Urteil vom Dienstag sieht sich Woelki zunächst entlastet. Das Landgericht hält es für unbewiesen, dass der Kardinal bei seiner Personalentscheidung anno 2017 etwa von Anschuldigungen eines Jugendlichen aus dem Jahr 2010 gegen den Priester gewusst habe. Auch habe Bild nicht nachweisen können, dass Woelki damals eine Warnung der Polizei Düsseldorf von 2001 kannte: Die Behörde hatte der Kirchenleitung von Kontakten des Priesters zu einem 16-jährigen Prostituierten berichtet und empfohlen, den Seelsorger nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. Bei seiner Aussage am 28. März hatte Woelki sogar ausgesagt, er habe die beiden Dokumente "bis heute nicht gesehen". Am Ende der Befragung ordnete das Landgericht an, dass Woelki seine Aussage beeiden müsse.

Woelki soll den vertraulichen Brief unterzeichnet, aber nicht genau gelesen haben

Genau dieses Ehrenwort, "bis heute" die Dokumente nicht gelesen zu haben, könnte für Woelki nun möglicherweise zum Fluch werden. Denn der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über eine Strafanzeige gegen Woelki wegen des Verdachts einer Falschaussage unter Eid. Die Strafanzeige, so schreibt der Stadt-Anzeiger, mache die Staatsanwaltschaft auf einen vertraulichen Brief Woelkis an die Glaubenskongregation in Rom aus dem November 2018 aufmerksam (also ein Jahr nach der Beförderung des umstrittenen Priesters). Darin habe der Kardinal Vorwürfe und Verdachtsmomente gegen den betreffenden Priester geschildert. Beschrieben sein soll auch, wie das Erzbistum vom Vorwurf eines "sexuellen Kontakts" zwischen einem mutmaßlichen Missbrauchsopfer und dem Priester erfahren habe und wie das Erzbistum mit diesen Informationen umgegangen sei.

Dem Brief, in dem Woelki den "lieben Mitbruder" Luis Ladaria, den Präfekten der Glaubenskongregation, "freundlich um Weisung" bitte, ob und welche Schritte nun nötig seien, sind dem Zeitungsbericht zufolge mehrere Anhänge angefügt. Darunter offenbar auch der Polizeibericht aus dem Jahr 2001, in dem die Polizei dem Erzbistum empfiehlt, den Priester nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. Also genau jenes Dokument, dessen Kenntnis Woelki im Prozess bestritten hatte. Die Strafanzeige fordere die Staatsanwaltschaft zu einer rechtlichen Prüfung von Woelkis beeideter Aussage auf, wonach der Kardinal den Polizeibericht nicht gesehen haben will.

Das Erzbistum Köln erklärte dazu der Katholischen Nachrichten-Agentur, dass die zuständige Fachstelle das Schreiben nach Rom inhaltlich in eigener Verantwortung erstellt habe. "Herr Kardinal Woelki hat das Schreiben zwar abgezeichnet. Er kann sich aber nicht erinnern, das Schreiben gelesen zu haben", so das Erzbistum. Für Woelki sei es zudem heute nicht mehr nachvollziehbar, ob ihm zur Unterzeichnung auch die dazugehörigen 59 Anhänge vorgelegt worden seien. "Selbst wenn, so hat der Erzbischof diese nicht gelesen, da er grundsätzlich davon ausgeht und auch ausgehen kann, dass die die Akten führende Stelle die Sachverhalte korrekt nach Aktenlage darstellt", führte die Erzdiözese aus: "Eine erneute inhaltliche Überprüfung erfolgt durch ihn nicht mehr."

Woelkis Anwalt zeigt sich zufrieden mit dem Urteil

Dennoch stellt sich die Frage, ob es sein kann, dass der Chef einer der größten und wichtigsten deutschen Diözesen einen Brief an den Chef einer der wichtigsten Behörden im Vatikan schreiben lässt und ihn unterzeichnet, ohne dabei die Details des Briefs zu kennen. Die Staatsanwaltschaft konnte der SZ den Eingang der Strafanzeige zunächst nicht bestätigen, da sie noch nicht elektronisch registriert war.

Woelkis Anwalt Carsten Brennecke äußerte sich zufrieden mit dem Urteil. "Das Verfahren hat gezeigt, dass Kardinal Woelki bei der Ernennungsentscheidung des Priesters keine Kenntnis der belastenden Aktenstücke hatte." Der Axel-Springer-Verlag kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, äußerte sich kritisch zu dem Urteil. "Vertrauen gewinnt man damit nicht zurück", sagte er dem WDR. Woelki habe zwar vor Gericht recht bekommen. "Ich würde mir wünschen, dass er mit derselben Energie, die er vor dem Landgericht an den Tag gelegt hat, für Reformen eintritt, die die systemischen Ursachen, die Missbrauch und Vertuschung begünstigt haben, nachhaltig bekämpfen."