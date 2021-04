Von Cerstin Gammelin, Berlin

Aus Sicht des Kanzleramts hätte es kaum besser laufen können mit Olaf Scholz. In der Sondersitzung des Finanzausschusses zum Betrugsskandal von Wirecard sei man "nur beiläufig erwähnt" worden, freut sich ein hochrangiger Mitarbeiter in einer internen E-Mail am 30. Juli 2020. Die Sondersitzung hatte am Vortag stattgefunden, der vorgeladene Finanzminister sei "durchweg sprechfähig" gewesen mit einer guten "Verteidigungslinie", habe "insgesamt einen sehr souveränen Eindruck gemacht". Weder die Chinareise der Kanzlerin "noch Kontakte von Wirecard bzw. der Ministerien zum BK-Amt wurden explizit benannt". Der SPD-Vizekanzler hatte sich bewährt als bester Verteidiger des CDU-geführten Kanzleramtes. Man wünschte sich "erholsame Urlaubstage".

Neun Monate später weiß man: Die Freude war zu früh. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich jetzt doch über die Reise nach China befragen lassen. Aber nicht mehr vor dem Fachausschuss, sondern von dem schärfsten Aufklärungsgremium, das der Bundestag zu bieten hat - einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Man erinnert sich an das Aufsehen, als Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich vor dem US-Kongress befragen lassen musste. Eine ähnlich große Stunde der parlamentarischen Demokratie steht diese Woche im Bundestag an.

Eine Kanzlerin, drei Minister, eine Staatsministerin und ein Staatssekretär müssen sich grillen lassen - von Abgeordneten, die herausfinden wollen, wer die Verantwortung trägt, dass der Dax-Konzern Wirecard politisch gehegt und gepflegt wurde, trotz anhaltender Betrugsvorwürfe. Merkel muss erklären, warum sie zusammen mit ihrem Finanzminister einen Escortservice angeboten hat, um Wirecard in den chinesischen Markt zu verhelfen. Was für eine Blamage, rückblickend.

Das große Finale des Wirecard-Ausschusses startet an diesem Dienstag. Die Opposition hatte ihn direkt nach dem "erholsamen" Sommer durchgesetzt, weil sie fand, dass das, was Scholz und andere Regierungsmitglieder bis dahin zur Aufklärung des größten Betrugsskandals in der deutschen Wirtschaftsgeschichte beigetragen hatten, nicht ausreichte. Scholz wurde für Donnerstag vorgeladen, am Tag zuvor unter anderem sein Staatssekretär Jörg Kukies, an diesem Dienstag bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Kanzlerin beschließt den Reigen am Freitag.

Die größte Bewährungsprobe seiner Laufbahn

Dass sich drei Minister und eine Kanzlerin grillen lassen müssen - die Abgeordneten können fragen, bis sie keine mehr haben - zeigt die Dimension des Skandals. Scholz allerdings hat in dieser Aufzählung ein Alleinstellungsmerkmal. Altmaier, Lambrecht und Merkel werden nach der Wahl politische Vergangenheit sein. Scholz aber spielt auf Zukunft. Für sich und die SPD.

Ob es die geben wird, hängt maßgeblich vom Ergebnis des Ausschusses ab. Scholz steht vor der wohl größten Bewährungsprobe seiner Laufbahn. Der SPD-Vizekanzler ist ja ausgerufen als SPD-Kanzlerkandidat und gefühlt der letzte Hoffnungsträger seiner Partei. Die Pleite des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim hat einen Schaden von 22 Milliarden Euro hinterlassen und den Ruf des Finanzplatzes Deutschland nachhaltig geschädigt. Was haben seine Leute dazu beigetragen, dass der Betrug so klappen konnte? Warum hat Scholz als der für die Aufsicht zuständige Minister die Aufklärung der Auffälligkeiten des deutschen Vorzeigeunternehmens nicht früher zur Chefsache erklärt?

Was die Befragung besonders heikel macht: Es geht nicht nur um Scholz, sondern auch um die SPD. Damals im Juli 2020 konnte Olaf Scholz mit seiner Verteidigungslinie neben dem Kanzleramt auch die SPD überzeugen, die ihn zu ihrem Kanzlerkandidaten ausrief. Die Führungsgremien der Sozialdemokraten waren seinem Konzept gefolgt, ihn gut ein Jahr vor der Wahl zu nominieren, um über die lange Zeit kontinuierlich Vertrauen bei den über Jahre enttäuschten SPD-Wählern aufzubauen. Das werde "ein langer Ritt", sagte Scholz damals. Er wolle sich voranarbeiten, gut regieren, Vertrauen aufbauen.

Ausweislich der Umfrageergebnisse ist er nicht weit gekommen. Seit dem Tweet vom 10. August 2020 "Jetzt ist es raus", mäandert die SPD bei 15 Prozent in den Umfragen. Dabei hat sich der Bundesfinanzminister wirklich reingehängt. Wenn FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke den Bundeshaushalt als "Wahlkampfhaushalt" kritisiert, hat er nicht nur unrecht. Scholz handelte Milliarden für Familien heraus und versprach den Unternehmen Milliardenhilfen bis zum Ende der Pandemie. Er entwickelte die Idee des EU-Zukunftsfonds und half, den Streit um Coronabonds in Europa zu befrieden. Er handelte mit Angela Merkel die Änderungen im Infektionsschutzgesetz aus und sorgte dafür, dass die SPD weitgehend hinter ihm steht und die SPD-regierten Länder mitziehen.

Scholz, der perfekte Zuarbeiter von Merkel

In Wählergunst zahlt sich das bisher nicht aus. Scholz wird wahrgenommen wie ein zuverlässiger Kanzleramtsminister, der perfekte Zuarbeiter von Merkel. Das sei eben nicht zu vermeiden in seinem Amt als Vizekanzler, findet man in seinem Umfeld. Wenn Merkel mit der Bundestagswahl abtrete, so hoffen seine strategischen Vordenker, könnte Olaf Scholz aus ihrem Schatten heraustreten und strahlen als verlässlicher und umsichtiger Krisenmanager. "Sie kennen mich" - könnte er plakatieren. Nur, im Moment sieht es eher so aus, als ob das Licht nach Merkels Abgang woanders hinfallen - und der SPD-Kandidat kaum sichtbar im Dunkeln verbleiben könnte.

Vielleicht ist es das Problem des Olaf Scholz, dass er schon so lange oben im Politikgeschäft ist und deshalb frühere Entscheidungen, die heute für falsch angesehen werden, an ihm als dem letzten Verbliebenen aus der alten Zeit kleben. Die Agenda-Politik von Gerhard Schröder gehört dazu, die G-20-Krawalle in Hamburg, der Cum-Ex-Steuerbetrug. Dass er inzwischen das Steuerrad herumgerissen hat, bestreitet ja niemand wirklich. Aber das Vertrauen, dass es so bleibt, ist ausweislich der Umfragen nicht besonders ausgeprägt. Den Rucksack der Vergangenheit ist er nicht losgeworden - bisher.

Diese Woche wird für Olaf Scholz eine entscheidende in der Kanzlerkandidatur sein. Die Grünen haben an diesem Montag Annalena Baerbock zu ihrer ersten Kanzlerkandidatin gekrönt, die Union wird ihren Kandidaten zeitnah vorstellen. Wenn Scholz also am Donnerstag vor dem Wirecard-Ausschuss im Bundestag befragt werden wird, könnte die Lage so sein: Union und Grüne sorgen mit frisch gekürten Kandidaten für Aufbruchstimmung. Der Langzeitkandidat der SPD ist dagegen mit Rucksäcken beschäftigt. Der Ausschuss könnte zum zweiten Rucksack werden, den er mitschleppen muss, weil jede der heiklen Fragen, die er nicht ganz beantwortet, ein Steinchen sein wird, das den Weg schwerer macht.

In Hamburg muss er zu Cum-Ex-Steuergeschäften aussagen

Das Problem der SPD besteht darin, dass sie zum Zeitpunkt der Nominierung von Scholz nicht davon ausgegangen war, dass die Wirecard-Pleite zu einem Untersuchungsausschuss führen würde, mit ihrem Kandidaten als einem der Hauptverantwortlichen. Und auch nicht, dass es einen zweiten Untersuchungsausschuss in Hamburg geben würde, zu Cum-Ex-Steuergeschäften. Auch dort geht es um die Rolle von Olaf Scholz als einstigem Ersten Bürgermeister der Hansestadt. Am 30. April muss Scholz aussagen, noch ein potenzieller Rucksack also. Norbert Walter-Borjans, Co-Chef der SPD, weiß als ehemaliger Landesfinanzminister von Nordrhein-Westfalen gut, wie heikel es für Scholz werden kann. Ob die SPD-Spitze Scholz berufen hätte, wenn die Ausschüsse schon vorher installiert worden wären?

Im Scholz-Lager ist man bemüht, die Bedenken zu marginalisieren. Was der Wirecard-Ausschuss den Finanzminister fragen könne, seien ja im Grunde drei Dinge: Ob er es verpennt habe, rechtzeitig einzugreifen? Ob er geholfen habe, Wirecard trotz Bedenken beim Marktzugang in China zu unterstützen? Und, ob er nicht reformieren wolle? Also leicht zu entkräftende Bedenken. Scholz habe ja bereits eine Reform der Aufsicht angeschoben, einen Aktionsplan "mit Biss" und "mehr Durchgriffsrechten" vorgelegt. Er hat das Spitzenpersonal der Finanzaufsicht Bafin ausgetauscht und einen Neuanfang mit einem internationalen Experten organisiert. Und er hat dem Journalisten Dan McCrum von der Financial Times in einer Laudatio für die Aufdeckung des mutmaßlichen Bilanzbetrugs gedankt - was eine spektakuläre Kehrtwende darstellt, wenn man bedenkt, dass vor Jahresfrist die Bafin nicht nur Börsenspekulationen gegen die Wirecard-Aktie verboten, sondern im Frühjahr 2019 Anzeige erstattet hatte gegen den Journalisten wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation.

Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi findet die Vorwärtsverteidigung von Scholz wenig überzeugend. Scholz und seine Staatssekretäre hätten Wirecard noch "eng eskortiert", als die Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister sich gehäuft hätten. "Herr Scholz hat in China ein Abkommen zur Öffnung des Finanzmarktes verhandelt. Die landesweite Bezahl-Lizenz für Wirecard war der diplomatische Jackpot." Nachzulesen ist das in der Abschlusserklärung des deutsch-chinesischen Finanzdialogs im Januar 2019. Mit dabei war Staatssekretär Jörg Kukies, der im Untersuchungsausschuss die Angriffe gegen den Chef abfangen muss. Dass der Politprofi Scholz über den Ausschuss stolpern könnte, glaubt in Berlin kaum jemand. Aber die Rucksäcke, die er mitzuschleppen hat auf dem Weg der Kanzlerkandidatur, halten viele für zu schwer, um als Erster durchs Ziel gehen zu können.