Rezension von Eckart Conze

Selten war in Deutschland - und zum Teil auch darüber hinaus - die Weimarer Republik so präsent wie in den vergangenen Jahren. Die Jahre zwischen 1918 und 1933 sind uns wieder näher gerückt. Die Publikationsflut zum Jahr 1923 ist nur der jüngste Beleg dafür. Anders jedoch als in der frühen Bundesrepublik beherrscht nicht das ebenso selbstgewisse wie beruhigende "Bonn ist nicht Weimar" der Wirtschaftswunderjahre Erinnerung und Vergegenwärtigung, sondern die mahnend beschworene Möglichkeit "Weimarer Verhältnisse". Vor allem der Aufstieg des Rechtspopulismus mit seinen fließenden Übergängen zum Rechtsradikalismus trägt dazu bei, aber auch die Erfahrung multipler Krisen, aus der sich Populismus und Demokratiefeindschaft wiederum speisen.