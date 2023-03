So konservativ Franziska Giffey in der Amtsführung war, so risikobereit war sie in ihrer Karriereplanung. Kai Wegner ist da ein anderer Typ. Seine Kandidatur in Berlin hatte er lange geplant. In seinem Büro im Bundestag stand ein Modell des Roten Rathauses.

(Foto: Fabrizio Bensch/Reuters)