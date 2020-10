Laut Prognosen legen bei der Wahl in Wien fast alle großen Parteien zu, nur die FPÖ stürzt ab. Wegen einer Rekordzahl an Briefwählern werden sich spannende Fragen wohl erst zu Wochenbeginn klären.

Von Martin Langeder

Da mögen die Zeiten noch so ungewöhnlich sein, der Mann an der Spitze der Stadt lässt sich von Corona nicht aufhalten: Während die Listenersten der anderen Parteien ihre Stimmen schon vor Tagen per Briefwahl abgegeben haben, marschierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begleitet von seiner Ehefrau am Sonntagmorgen ins Wahllokal, das in einer Schule in seinem Heimatbezirk Floridsdorf eingerichtet wurde. "Ich bin das so gewohnt. Das ist ein schöner demokratischer Akt", sagte der 59-Jährige, der vor zwei Jahren das Amt von Langzeitbürgermeister Michael Häupl übernommen hatte und sich nun das erste Mal zur Wahl in der Bundeshauptstadt stellte.

Außerdem wollte er sich persönlich davon überzeugen, wie die Sicherheitsbestimmungen wegen der Pandemie - Maskenpflicht, Abstandsregel, Identifikation hinter einem Plexiglasparavent - eingehalten werden. Der Stadtchef hatte in seinem Wahllokal nichts zu beanstanden, auch aus den knapp 1500 anderen Wahllokalen wurden keine Probleme gemeldet.

1,34 Millionen Menschen waren zur Wahl des Stadtparlaments und der 23 Bezirksregierungen aufgerufen. Und so viele wie noch nie zuvor dürften ihr Kreuzerl schon vor dem Wahltag gemacht haben, denn es wurde eine Rekordzahl an Wahlkarten ausgestellt, wie in Österreich die Briefwahlunterlagen heißen. Mehr als 382 000 waren es am Ende, diese Stimmen werden erst am Montag ausgezählt - und damit lässt sich die eine oder andere Frage, die die Wahl über die Zwei-Millionen-Metropole hinaus spannend machen, wohl erst zu Wochenbeginn klären.

Das wäre zuallererst die Frage, wie die stark steigenden Corona-Zahlen die Wahlbeteiligung beeinflussen - und wie sich die Pandemie auf die Verteilung der Stimmen auswirkt. Seit Monaten macht die ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz Stimmung gegen das Krisenmanagement der Wiener SPÖ, die wiederum die kritischen Stimmen aus der Bundespolitik stets wortgewaltig zu kontern versteht. Laut allen Umfragen vor der Wahl dürfen die Sozialdemokraten mit einem Plus rechnen. 2015 kamen sie auf 39,6 Prozent der Stimmen; zuletzt hieß es, dass sie dieses Mal womöglich sogar an der absoluten Mandatsmehrheit kratzen könnten.

Bleibt Ludwig dem rot-grünen Bündnis treu - oder koaliert er mit der ÖVP?

Sollte das Ergebnis nicht für eine Alleinregierung reichen, stellt sich die Frage, ob Bürgermeister Michael Ludwig für die nächsten fünf Jahre wieder eine Koalition mit den Grünen unter Birgit Hebein schmiedet und damit das seit 2010 bestehende rot-grüne Bündnis fortsetzt. Rechnerisch wäre laut Umfragen auch eine Koalition mit der ÖVP möglich, die bei dieser Wahl von Finanzminister Gernot Blümel angeführt wurde. Vor der Wahl wollte sich Ludwig nicht festlegen, nur eine Zusammenarbeit mit der FPÖ schloss er aus.

Kurz nach dem Schließen der Wahllokale um 17 Uhr veröffentlichte der ORF eine Trendprognose, das ist eine Umfrage mit 4000 Beteiligten mit einer Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten. Die SPÖ ist demnach weiter die klare Nummer eins, sie kommt mit einem Plus von 2,4 Prozentpunkten auf 42 Prozent - und muss sich damit nach einem Koalitionspartner umsehen. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen, die seit einem Dreivierteljahr die Bundesregierung bilden, konnten zulegen. Die ÖVP, die 2015 in Wien mit neun Prozent ein Desaster erlebte, erzielt einen Zuwachs von 8,3 Punkten auf 17,5 Prozent. Sie dürfte vor allem von der Schwäche der Freiheitlichen Partei, die von Spitzenkandidat Dominik Nepp angeführt wurde, profitiert haben. Die FPÖ stürzte von gut 30 Prozent um 20,8 Punkte auf nun zehn Prozent ab. Die Grünen können ein Plus von 3,2 Punkten auf 15 Prozent verbuchen. Die liberalen Neos mit Christoph Wiederkehr kommen mit einem Plus von 1,8 Punkten auf acht Prozent.

Die Frage, ob Heinz-Christian Strache, der nach Ibiza-Skandal, Spesenaffäre und daraus resultierendem Rausschmiss aus der FPÖ seine eigene Liste gründete, noch genügend Fans hat, die ihm eine Zukunft als Berufspolitiker sichern, bleibt zunächst unbeantwortet. Laut Trendprognose kommt sein "Team HC Strache" auf vier Prozent. Die Schwankungsbreite liegt bei 2,5 Prozentpunken. Für den Einzug in den Gemeinderat sind mindestens fünf Prozent aller abgegebenen Stimmen nötig.