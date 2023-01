Von Sebastian Gierke

Welche Vorteile bieten moderne Waffensysteme? Wer hat die bessere Strategie? Wer startet die nächste Offensive? Das sind die Themen, die bei Debatten über den Krieg in der Ukraine meist im Vordergrund stehen. Versorgungswege und Infrastruktur spielen nur eine untergeordnete Rolle. Dabei sind diese Punkte in einem so lange andauernden Krieg entscheidend für alles andere. "Amateure sprechen von Strategie, Profis von Logistik", lautet eine alte Militärweisheit.

Für die Ukraine ist die Logistik mehr als eine Herausforderung. Sie macht enorme Probleme. Beispielsweise bei der Artillerie: Noch nie in der Geschichte verwendete eine Armee so viele verschiedene Systeme derselben Waffengattung gleichzeitig. Einen "logistischen Albtraum" nannte Serhij Grabskyj, Oberst der Reserve des ukrainischen Militärs, diese Situation gerade im Podcast Geopolitics Decanted.

Die "Panzerhaubitze 2000" wird auch mal übers Internet repariert

Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung wird mit jedem neuen System aufwendiger und zeitraubender. Viele der aus dem Westen gelieferten Waffen sind im Dauereinsatz und deshalb einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Damit steigt das Risiko, dass sie ausfallen. Die Infrastruktur für eine Rotation, wie es bei der Nato in einem solchen Fall üblich ist, hatte die Ukraine vor einem Jahr nur für die eigenen, meist noch aus der Sowjetzeit stammenden Systeme. Neue Logistikketten werden gerade geschaffen - während der Krieg wütet.

Die deutsche selbstfahrende Panzerhaubitze 2000 wird beispielsweise immer wieder von der Front abgezogen und in Deutschland oder beispielsweise Litauen repariert. Außerdem wurde für ukrainische Techniker die Möglichkeit geschaffen, über das Internet bei der Reparatur kleinerer Schäden angeleitet zu werden.

Mit schweren Kampfpanzern wird sich das Logistikproblem noch einmal deutlich verschärfen. Diese Systeme sind oft direkt an der Kontaktlinie im Einsatz, deshalb der größten Gefahr und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Aus anderen Konflikten ist bekannt, dass ein Drittel, oft sogar die Hälfte der eingesetzten Panzer wegen notwendiger Wartung oder Reparatur ausfällt. "Wir können nicht nach jedem Gefecht Panzer zurück nach Deutschland transportieren", sagt deshalb Serhij Grabskyj.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die USA sich bislang weigern, Abrams-Panzer zu liefern. Sicherlich spielen auch politische Gründe eine Rolle, dennoch: Der Abrams ist ein hochkomplexes System, das über einen Turbinenantrieb verfügt. Der ist schwer zu warten und verbraucht viel Treibstoff.

Einfacher wäre es deshalb für die Ukraine, bekäme sie schwere Kampfpanzer von nur einem Typ. Der deutsche Leopard 2 würde sich anbieten. 3500 wurden bisher laut Hersteller gebaut, er wird von vielen Ländern genutzt, jedes verfügt über Logistik und Ersatzteile. Motoren oder Rohre beispielsweise, die immer wieder ausgetauscht werden müssen, könnten der Ukraine relativ einfach zur Verfügung gestellt werden.

Doch Leopard 2 ist nicht gleich Leopard 2. Es gibt den schweren Kampfpanzer in einer großen Zahl von Versionen. Der Leopard 2A4, gebaut ab Mitte der 1980er-Jahre, ist der älteste, der noch eingesetzt wird. Alten russischen Modellen ist er immer noch überlegen, modernen Versionen der russischen T-72 und T-90 ist ein Leopard 2A4 aber aufgrund fehlender Feuerkraft kaum noch gewachsen. Über die Jahre wurden deshalb die Bewaffnung verbessert, genauso wie die Panzerung und vor allem die digitale Technik, beispielsweise das Feuerleitsystem oder die Geräte zur Feindbeobachtung. Die Bundeswehr ist gerade dabei, alle ihre Leopard-Panzer auf den Stand der Version 2A7V zu bringen. Für die Ukraine werden wohl vor allem der Leopard 2A4, der 2A5 und der 2A6 infrage kommen.

Allein mit den verschiedenen "Leopard"-Typen hätten die Ukrainer genug zu tun

Doch auch diese Versionen unterscheiden sich teils deutlich. Ein deutscher Leopard 2A6 ist nicht identisch mit einem spanischen oder griechischen Leopard 2A6. Das bedeutet, dass die Ukraine allein mit der Logistik des Leopard 2 eine ganze Menge zu tun hätte. Dazu kommen noch britische Challenger 2, von denen bislang 14 geliefert werden sollen. Neben dem Abrams wird auch über den französischen Leclerc diskutiert.

Ukrainische Soldaten haben in diesem Krieg schon oft bewiesen, dass sie sich auf neue Systeme schnell einstellen können. Doch vier verschiedene Kampfpanzer während laufender Kämpfe über einen längeren Zeitraum instand zu halten, das wäre eine Aufgabe, die viel Kapazitäten verbrauchen würde. Kapazitäten, die an anderer Stelle dann womöglich fehlen.