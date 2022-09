Was haben Sie am 1. Januar 2008 getan?

Kaum ein Effekt: Die Aufklärungsquoten sind leicht gesunken in Zeiten der Vorratsdatenspeicherung.

Es gab die Vorratsdatenspeicherung schon mal flächendeckend in Deutschland, das ist mehr als zehn Jahre her. Damals wurden Kontakte genau protokolliert. Was hat das gebracht? Die Antwort fällt eindeutig aus.