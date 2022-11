Von Boris Herrmann, Berlin

Am Donnerstag trifft sich im Kanzleramt der IT-Planungsrat, in dem Bund und Länder eigentlich gemeinsam die Weichen stellen wollen für die Digitalisierung des deutschen Staatswesens. Nach allem, was zu hören ist, dürfte in dem Gremium aber vor allem über die Frage gestritten werden, wer schuld daran ist, dass es in der Sache so schleppend vorangeht. Vertreter der verschiedenen föderalen Ebenen bezichtigen sich gegenseitig der Untätigkeit. Die Stimmung, heißt es, sei auf einem Tiefpunkt. Dabei gäbe es Dringliches zu erledigen. Am Silvestertag endet Deutschlands selbst gesetzte Modernisierungsfrist.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG), das noch in der vergangenen Wahlperiode von der Großen Koalition beschlossen wurde, hatten sich Bund, Länder und Kommunen dazu verpflichtet, 575 Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Dem lag die Idee eines Bürgerportals zugrunde, auf dem etwa Eheschließungen und Unternehmensgründungen so unkompliziert ablaufen sollten wie Flugbuchungen. Und zwar ab einem Stichtag, dem 31. Dezember 2022. Es ist schon länger klar, dass die Hängeordner-Republik Deutschland das nicht einmal ansatzweise schaffen wird. Unklar ist bis heute, wie es dann ab dem 1. Januar weitergehen soll.

Die unionsgeführten Länder werfen dem Bund eine "Förderblockade" vor

Der Normenkontrollrat, einer Art Kompetenzzentrum für Bürokratieabbau mit Sitz im Bundesjustizministerium, hat bereits im Sommer "alle Player" dazu aufgefordert, schnellstmöglich ein OZG 2.0 auszuarbeiten. Da sei jetzt richtig "Dampf auf dem Kessel", sagte der Kontrollratsvorsitzende Lutz Goebel damals. Der Kesseldampf scheint aber in erster Linie den Streit anzuheizen. Die Mitglieder der unionsgeführten Länder im IT-Planungsrat sprechen von einer "Förderblockade" und werfen der Ampelkoalition vor, ein komplettes Scheitern der Verwaltungsdigitalisierung zu riskieren. "Der Bund muss hier Partner sein, nicht Bremser", sagt Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU).

Die Bundesregierung hatte für die Umsetzung des OZG ursprünglich drei Milliarden Euro zur Verfügungen gestellt. Die eigentlichen Digitalisierungsleistungen müssen aber größtenteils von den Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Weil die das Geld bislang nur teilweise abgerufen haben, droht nun der Rest zum Jahreswechsel zu verfallen, wenn es bis dahin keine neue gesetzliche Grundlage gibt.

Die Opposition macht dafür vor allem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verantwortlich, die federführend für die Digitalisierung zuständig ist. Die Unionsfraktionsvize Nadine Schön (CDU) sagte der Süddeutschen Zeitung: "Die Innenministerin fährt die Verwaltungsdigitalisierung an die Wand. Es gibt kein Nachfolgegesetz zum auslaufenden OZG und keine ausreichende Folgefinanzierung."

In dieser Sitzungswoche hat die Unionsfraktion auch einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der der SZ vorab vorlag. Darin fordern CDU und CSU unter anderem "einen Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger ab dem 1. Januar 2025 auf die im OZG definierten Verwaltungsleistungen". Das wäre dann der nächste Stichtag für die digitale Revolution in Deutschland.