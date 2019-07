3. Juli 2019, 01:34 Uhr USA US-Regierung verzichtet auf Herkunfts-Frage im Zensus

Nachdem der Oberste Gerichtshof Gründe für die umstrittene Frage forderte, zieht die Trump-Administration diese nun zurück. Die Demokraten sehen dies als Sieg.

US-Präsident Donald Trump hat bei seinen umstrittenen Plänen zur Frage nach der Staatsbürgerschaft bei der nächsten Volkszählung in den USA einen Rückschlag erlitten. Das für den Zensus zuständige Handelsministerium informierte die Kläger in einem dazu laufenden Gerichtsverfahren am darüber, dass die Fragebögen nun ohne die Frage nach der Staatsbürgerschaft in den Druck gehen würden.

Der vielkritisierte Handelsminister Wilbur Ross gab bekannt, dass der den Obersten Gerichtshof respektiere, aber mit der "Entscheidung zu der Frage nach der Staatsangehörigkeit nicht einverstanden" sei.

Die New Yorker Staatsanwältin Letitia James, die die Klägerseite vertritt, nannte die Entscheidung des Ministeriums einen "Sieg für Amerika und für jeden einzelnen Bürger dieser Nation."

Der Oberste Gerichtshof hatte die Aufnahme der Frage am vergangenen Donnerstag zumindest vorübergehend gestoppt. Damit geriet der Zeitplan für den Druck der Bögen und damit auch für die Volkszählung im nächsten Jahr ins Wanken. Trump hatte daraufhin mitgeteilt, er wolle prüfen lassen, ob die Volkszählung verschoben werden könne.