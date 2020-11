Von Christian Zaschke, New York

Der Anwältin Sidney Powell ist etwas Außergewöhnliches gelungen. Sie hat sich so sehr in Verschwörungsgeschichten über den Ausgang der Präsidentschaftswahl verstrickt, dass es selbst dem Team von Donald Trump zu viel wurde. Das ist insofern bemerkenswert, als Trump sich weiterhin weigert, seine Niederlage anzuerkennen, und unermüdlich an der Legende strickt, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Doch was Powell verbreitete, war offenbar selbst dem Präsidenten oder zumindest seinen Beratern zu bizarr. Am Sonntag teilte Trumps Anwalt Rudy Giuliani mit, dass Powell nicht mehr zum Team gehöre. Sie arbeite für sich selbst.