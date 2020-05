Für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump wäre das vergangene Wochenende der ideale Zeitpunkt gewesen, eine Rede an die Nation zu halten, in der er seine Anteilnahme für die Toten der Corona-Krise ausdrückt. Es war das Wochenende vor dem Memorial Day an diesem Montag, an dem die USA ihrer Kriegstoten gedachten. Die Zahl der Corona-Toten wird in dieser Woche die Marke von 100 000 überschreiten, was heißt, dass an den Folgen des Virus mehr Menschen gestorben sind als in den Kriegen in Korea und Vietnam. Wann, wenn nicht jetzt, sollte sich der Präsident an seine Mitbürger wenden und ihnen Trost zusprechen? Doch Trump ging golfen.