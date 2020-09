Von Alan Cassidy

Was hat er nur angerichtet. 17 Jahre alt, mein Gott, 17 Jahre. Jake Henkel ist 41, er steht an einer Kreuzung im Stadtzentrum von Kenosha, Holzfällerhemd, Bart. Er kann es nicht fassen, der Junge war sein Schüler in Antioch, wo Henkel Geschichte unterrichtet. Antioch ist nur 40 Kilometer von Kenosha entfernt, von dort brach sein Schüler Kyle Rittenhouse am Abend des 25. August auf. Er hatte ein automatisches Sturmgewehr dabei, eine AR-15. Er wollte sich einer Miliz anschließen, um Kenosha "vor Plünderern und Demonstranten" zu schützen.