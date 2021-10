Ein Bundesberufungsgericht hat das umstrittene Gesetz, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche in dem Bundesstaat verbietet, wieder in Kraft gesetzt.

Ein Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag das umstrittene texanische Abtreibungsgesetz wieder in Kraft gesetzt und damit vorübergehend ein Verbot praktisch aller Eingriffe wiederhergestellt. Seit Anfang September war zunächst das sogenannte Herzschlag-Gesetz in Kraft, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas untersagt. Vor zwei Tagen erst stoppte dann ein Bundesgericht das extrem strenge Abtreibungsgesetz nach einer Klage der US-Regierung.

Das Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Außergewöhnlich an der Regelung ist, dass sie Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch helfen.

Die Regelung ermöglicht Klagen gegen eine ganze Reihe von Personen - vom Taxifahrer, der eine Frau zur Klinik fährt, bis hin zu Eltern, die ihre Tochter finanziell bei der Abtreibung unterstützen. Das US-Justizministerium sprach von "Kopfgeldjägern" und nannte das Gesetz "eindeutig verfassungswidrig". Erst am Wochenende demonstrierten wieder Tausende in den USA für das Recht auf Abtreibung. Das Gesetz in Texas habe den Menschen dort großen Schaden zugefügt, kritisierte die Bürgerrechtsorganisation ACLU nun in Reaktion auf die aktuelle Entscheidung. "Wir werden weiterkämpfen, bis unser Recht auf Abtreibung dauerhaft wiederhergestellt ist."