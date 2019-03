22. März 2019, 22:12 Uhr USA Russland-Ermittlungen: Mueller übergibt Bericht an Justizminister

US-Sonderermittler Robert Mueller hat seinen Bericht zu russischer Einflussnahme auf die Wahlen 2016 an das US-Justizministerium übergeben.

Minister William Barr prüfe die Ergebnisse jetzt, teilte das Ministerium mit.

Das Weiße Haus versicherte, es sei über den Mueller-Bericht nicht vorab informiert worden.

Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat seine Untersuchungen zur Russland-Affäre abgeschlossen. US-Justizminister William Barr erklärte am Freitag, er sei dabei, den Abschlussbericht zu studieren. Er werde prüfen, welche Teile davon dem Kongress zugänglich gemacht werden könnten, schrieb er in einem Brief an die Abgeordneten. Möglicherweise könne er ihnen am Wochenende etwas zu den Schlussfolgerungen zukommen lassen. Er unterstrich, dass er so viel Transparenz wie möglich schaffen wolle.

Einzelheiten zum Inhalt nannte Barr nicht. Mueller ging dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 und möglicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Präsident Donald Trump nach. Russland und Trump haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Zudem ging es um mögliche Behinderungen der Justiz durch den US-Präsidenten.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden 34 Personen angeklagt, sechs von ihnen haben für Trumps Wahlkampftruppe gearbeitet. Trump hatte die Ermittlungen immer wieder als "Hexenjagd" bezeichnet.

Das Weiße Haus reagierte mit demonstrativer Gelassenheit auf das Ende der Ermittlungen. Die Sprecherin des Präsidentensitzes, Sarah Sanders, teilte auf Twitter mit, nach der Übergabe des Berichts von Mueller an Justizminister Barr lägen die nächsten Schritte bei dem Minister. Man erwarte, dass der Prozess nun seinen Gang nehme. Das Weiße Haus habe den Bericht nicht erhalten und sei auch nicht über dessen Inhalte informiert worden.

Demokraten fordern vollständige Veröffentlichung

Zwei von Trumps Anwälten, Rudolph Giuliani und Jay Sekulow, sagten der Washington Post zufolge in einer gemeinsamen Erklärung: "Wir freuen uns, dass das Büro des Sonderermittlers seinen Bericht gemäß den Bestimmungen an den Justizminister übermittelt hat. Justizminister Barr wird die geeigneten nächsten Schritte festlegen."

Die beiden führenden Demokraten im US-Kongress fordern, den Bericht vollständig publik zu machen. Die Amerikaner hätten ein Anrecht auf die Wahrheit, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, und des demokratischen Fraktionschefs im Senat, Chuck Schumer. Das Weiße Haus dürfe nicht in die Entscheidung eingreifen, welche Teile des Berichts Justizminister William Barr öffentlich mache. Trump und seinen Anwälten dürfe keine "Vorschau" auf Muellers Ermittlungsergebnisse gewährt werden.

Das Justizministerium hatte Mueller im Mai 2017 eingesetzt, nachdem Trump den damaligen FBI-Chef Comey gefeuert hatte. Der US-Präsident gab für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe an, sagte dann aber später in einem Interview, er habe die Russland-Ermittlungen des FBI dabei im Kopf gehabt.