Muskelspiele: Marjorie Taylor Greene bei einem Event namens "Bikers for Trump" im Mai 2022 in Plainville, Georgia.

Von Viola Schenz

Da wäre Winsome Sears, Einwanderin aus Jamaika, ehemalige Betreiberin einer Obdachlosenunterkunft, seit Januar 2022 Republikanische Vize-Gouverneurin von Virginia und somit die erste Schwarze in diesem Amt. Oder Lauren Boebert, Kommunikationschefin im rechten "Freedom Caucus" der Republikanischen Fraktion, und ihre Kollegin, die Verschwörungsfantastin Marjorie Taylor Greene. Oder Kimberly Fletcher, Präsidentin der "Moms for America" und involviert in den Mob-Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Da wäre Stacy Langton, Wortführerin der "School Board Mums", die mit den "Mama Warriors" gegen Lehrpläne, Maskenmandate, Impfungen und virtuellen Unterricht aufbegehren. Oder die "Women for America First", ein Pro-Trump-Komitee der früheren Tea-Party-Aktivistin Amy Kremer. Tiefkonservative wie Trumps UN-Botschafterin Nikki Haley oder die Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett, die das Abtreibungsverbot ­mitermöglichte. Oder auch die "Mama Grizzlies", waffentragende Beschützerinnen ihrer Familien. Und viele mehr.

Ihre Herkunft mag so verschieden sein wie ihre Profession, was all diese konservativen Amerikanerinnen aber eint, ist ihr Gegenentwurf zu einem "progressiven Feminismus", den die Linken-Ikone der Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, vertritt oder Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Einfluss der weiblichen Rechten ist in allen Bereichen des amerikanischen Alltags spürbar, schreiben Annett Meiritz und Juliane Schäuble, bei jeder Debatte, jeder politischen Entscheidung redeten sie mit, ob es um Abtreibung, Steuern, zensierte Schulbücher oder Rassismus gehe. Sie rängen um "Religion, das ungeborene Leben, die heterosexuelle Ehe, Waffenbesitz, Patriotismus, Kapitalismus"; sie seien die leidenschaftlichsten, lautstärksten Kämpferinnen für ihre Interessen und entfalteten eine enorme Mobilisierungskraft, etwa in Lokalpolitik oder Justiz.

Die Republikaner werden so noch radikaler, so die These

Die beiden Autorinnen sind seit 2017 beziehungsweise 2018 USA-Korrespondentinnen für den Tagesspiegel (Schäuble) und das Handelsblatt (Meiritz). Sie selbst, heißt es im Einleitungskapitel, verdankten ihre "beruflichen und privaten Freiheiten der linken Frauenbewegung"; wie man das genau verstehen soll, bleibt offen. Sie fragen sich, wie es "Hardlinerinnen von Rechtsaußen, Nationalistinnen, Waffenfanatikerinnen oder Verschwörungstheoretikerinnen" schaffen, die Republikanische Partei nicht nur weiblicher, sondern auch radikaler zu machen. "Guns n' Rosé", so der etwas bemühte Titel, ist das Ergebnis ihrer Befragungen.

Detailansicht öffnen Eine Richterin nach Trumps Geschmack: Präsident Donald Trump und Amy Coney Barrett im Oktober 2020. (Foto: Patrick Semansky/AP)

In Zeiten knapper Mehrheiten können konservative Frauen ein Machtfaktor sein. Ohne Wählerinnen sind die Republikaner auf Dauer nicht mehrheitsfähig, so Meiritz und Schäuble, sie brauchen "die Stimmen weißer, aber auch schwarzer Frauen und von Latinas". Überhaupt die "Latinos", sie sorgen vor Wahlen regelmäßig für Kopfzerbrechen. Als ethnische Minderheit gelten sie eigentlich als Stammwähler der Demokraten, ihre konservative Grundhaltung (Katholizismus, Machokultur) lässt sie aber immer öfter zu den Republikanern abdriften. Was auch daran liegt, dass die Frauen in dieser Partei ihre Ziele längst laut und energisch verfolgen. Deren Vorteil? Verglichen mit dem linken Feminismus wirkt der rechte weniger zerfasert, stellen Meiritz und Schäuble fest.

Die Hypersensibilität der Linken tut ein Übriges

Man sollte ergänzen: Die Demokraten machen es ihren Gegnern in jüngster Zeit leicht. Verlässlich irritieren und verschrecken sie Sympathisanten mit randseitigen Themen (Wokeness, "Me Too") oder zweifelhaften Strategien wie Transgender-Toiletten, Cancel Culture, Defund the Police (Polizeimittel streichen) oder der Kritischen Rassenlehre (Critical Race Theory). Vor lauter Hypersensibilität ist es der amerikanischen Linken entgangen, dass die Menschen ganz andere Sorgen umtreiben, naheliegende und offensichtliche: marode Straßen und Wasserleitungen, Gewalt an Schulen, das überlastete Gesundheitssystem, grassierende Obdachlosigkeit und Kriminalität, die Opioidkrise, die Inflation. Und was die Gunst weiblicher Wähler angeht, so verpassten es die Demokraten, aus ihrer Vizepräsidentin - der ersten Frau in diesem Amt in der US-Geschichte - politisches Kapital zu schlagen, sie zum Magnet zu machen; stattdessen stellte die Biden-Regierung Kamala Harris mit unliebsamen und unlösbaren Aufgaben kalt.

Detailansicht öffnen Annett Meiritz, Juliane Schäuble: Guns n' Rosé. Konservative Frauen erobern die USA. Ch. Links-Verlag, Berlin 2022. 256 Seiten, 18 Euro. E-Book: 13,99 Euro. (Foto: Ch. Links)

Es war schon immer das Problem linker Feministinnen, davon auszugehen, alle Frauen müssten ihre Ziele automatisch teilen. Vielmehr, so Meiritz und Schäuble, vermarkten sich konservative Politikerinnen inzwischen als die wahren Frauenversteherinnen. Eigentlich, so könnte man außerdem schließen, war die Zeit in den USA selten reifer für eine dritte Partei. Schon weil viele Amerikanerinnen und Amerikaner sich nicht länger zwischen ignoranten und arroganten Demokraten und schrill-konservativen und frömmelnden Republikanern entscheiden müssen wollen.

"Dieses Buch gibt Einblicke in eine Bewegung, die die Zukunft der USA für Jahrzehnte beeinflussen wird", heißt es im Klappentext von "Guns n' Rosé". Einblicke bietet es in der Tat reichlich: In Fleißarbeit haben die beiden Journalistinnen Begebenheiten, Anekdoten, Stimmen, Appelle, Empörungen und Drohungen zusammengetragen. Doch blickt man auch etwas ratlos auf dieses 240 Seiten lange Wimmelbild. Handelt es sich nun um einen unumkehrbaren politischen Trend? Erobern rechte Frauen tatsächlich die USA, wie es der Untertitel proklamiert? Oder sind sie nur Feigenblätter im konservativen Paralleluniversum, das der Sexist und selbsterklärte Pussygrapscher Donald Trump nach wie vor mit eiserner Hand regiert? Eine erkennbare These, eine klare Einordnung, ein paar Statistiken, der ein oder andere historische Bezug hätten hier weitergeholfen.