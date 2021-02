Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden neuer US-Präsident - und räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Der hat das Weiße Haus verlassen. Ihm droht nachträglich ein Impeachment. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

US-Regierung will Lager in Guantanamo Bay schließen

Freitag, 12. Februar, 22:30 Uhr: Die neue US-Regierung von Joe Biden strebt eine Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers in Guantanamo Bay auf Kuba an. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates (NSC), Emily Horne, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag, es werde zunächst die gegenwärtige Sachlage geprüft "im Einklang mit unserem übergeordneten Ziel, Guantanamo zu schließen".

Der NSC werde dafür mit den Verteidigungs-, Außen- und Justizministerien zusammenarbeiten und sich eng mit dem Kongress abstimmen. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten Reuters, Berater diskutierten unter anderem einen Erlass des Präsidenten, den er in den kommenden Wochen oder Monaten unterzeichnen könnte. Horne zufolge müssen zunächst wichtige Posten in den zuständigen Ministerien besetzt werden, bevor der Prozess vorangetrieben werden könne. "Wir brauchen die richtigen Leute im Amt, um diese wichtige Arbeit zu erledigen", sagte sie.

Den Insidern zufolge soll der Ansatz zunächst darin bestehen, die Gefangenen in ihre Heimatländer oder andere Staaten zu überführen. Zudem könne das Verteidigungsministerium prüfen, ob die Inhaftierten noch eine Gefahr darstellten. Ihre Verlegung in reguläre Gefängnisse auf dem amerikanischen Festland ist der US-Regierung per Gesetz untersagt. Die knappe Mehrheit von Bidens Demokraten im Kongress dürfte nicht ausreichen, um dieses zu kippen. Ohnehin dürfte jede Verlegung durch die Coronavirus-Pandemie erschwert werden.

In dem Lager auf Kuba werden gegenwärtig 40 Menschen in Haft gehalten, die meisten von ihnen seit fast zwei Jahrzehnten ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Kritiker sprechen von harschen Haftbedingungen und werfen den USA Folter vor. Anfang Februar forderten mehr als 100 Menschenrechtsorganisationen Biden in einem offenen Brief auf, das Lager zu schließen und die unbefristete Inhaftierung von Terrorverdächtigen zu beenden.

Biden hatte sich im Wahlkampf für eine Schließung ausgesprochen, jedoch keine Einzelheiten genannt. Präsident George W. Bush hatte das Lager in dem US-Militärstützpunkt eingerichtet, um dort Terrorverdächtige nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einzusperren. Dort wurden zeitweilig bis zu 800 Menschen festgehalten.

Bushs Nachfolger Barack Obama - unter dem Biden als Vize-Präsident diente - rief das Ziel einer Schließung aus. Er scheiterte jedoch mit der Umsetzung, insbesondere wegen des Widerstandes der Republikaner im Kongress. Trump machte Obamas Politik nach seiner Amtsübernahme 2017 rückgängig und ordnete 2018 an, Guantanamo weiter zu betreiben. Er zeigte sich 2019 entsetzt über die Kosten, die dem US-Steuerzahler durch das Lager entstünden.

Biden bestellt 200 Millionen zusätzliche Impfdosen - und kritisiert Trumps Impfplan

Freitag, 12. Februar, 02:00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat seinem Vorgänger Donald Trump Versäumnisse beim Aufbau eines Corona-Impfprogramms vorgeworfen und 200 Millionen zusätzliche Impfdosen bestellt.

Der von Trump geerbte Plan sei "viel schlechter" als erwartet, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit). Sein Team sei über die Impfstoffversorgung getäuscht worden. Biden warf Trump vor, nicht genug Impfstoff bestellt zu haben. Während die Wissenschaftler ihre Arbeit bei der Entdeckung von Impfstoffen in Rekordzeit erledigt hätten, habe sein Vorgänger "seine Arbeit nicht getan, als es darum ging, sich auf die massive Herausforderung vorzubereiten, Hunderte von Millionen zu impfen".

Biden zufolge hat die US-Regierung Verträge über 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna und 100 Millionen weitere von Pfizer unterzeichnet. "Wir haben jetzt genug Impfstoff gekauft, um alle Amerikaner zu impfen", sagte Biden. Die Vereinigten Staaten mit ihren rund 330 Millionen Einwohner seien auf dem besten Weg, bis Ende Juli 300 Millionen Dosen zu haben. Derzeit übersteigt die Nachfrage nach dem Impfstoff das Angebot bei weitem. Deshalb haben viele Amerikaner Schwierigkeiten, einen Termin für die Immunisierung zu bekommen.

Biden bei Münchner Sicherheitskonferenz - aber nur per Video

Donnerstag, 11. Februar, 18:45 Uhr: Als erster US-Präsident wird Joe Biden in der kommenden Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie findet diese allerdings nur virtuell statt. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er eine Zusage aus dem Weißen Haus bekommen habe. Er sprach von einer "überaus erfreulichen Nachricht".

Biden wird sich bei der Konferenz am 19. Februar erstmals seit seinem Amtsantritt am 20. Januar direkt an ein europäisches Publikum wenden. Die Entscheidung für einen Auftritt bei der Sicherheitskonferenz zeige, dass Biden Deutschland eine besondere Bedeutung beimesse, befand Ischinger.

Das weltweit bedeutendste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sollte eigentlich zwischen 19. und 21. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus nun eine Online-Veranstaltung, zu der sich die Teilnehmer per Video zuschalten. Sie wird auch nur wenige Stunden dauern. Neben Biden werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, UN-Generalsekretär António Guterres und der US-Klimabeauftragte John Kerry als Redner erwartet. Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnimmt, ist noch unklar. Ischinger plant, später im Jahr eine Sicherheitskonferenz mit physischer Teilnahme in München auszurichten.

Biden kritisiert China in erstem Telefonat mit Xi

Donnerstag, 11. Februar, 17:45 Uhr: Die USA halten auch unter dem neuen Präsidenten Joe Biden den Druck auf China aufrecht. In seinem ersten Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping nach seinem Amtsantritt vor rund drei Wochen unterstrich Biden seine "grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Repression in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmend herausfordernde Aktionen in der Region, einschließlich gegenüber Taiwan", wie das Weiße Haus mitteilte.

Chinas Präsident hielt dagegen. Er warnte vor einer "Konfrontation", "die definitiv katastrophal für beide Länder und die Welt ist", wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Auch konterte Xi Jinping, Hongkong, Taiwan und Xinjiang seien "innere Angelegenheiten Chinas". Es gehe um seine Souveränität und territoriale Integrität. "Die USA sollten Chinas Kerninteressen respektieren und vorsichtig handeln." Das Gespräch dauerte zwei Stunden, wie Biden am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus sagte.

Die Staatsoberhäupter tauschten sich in dem Telefonat am Donnerstagmorgen Pekinger Zeit nach US-Angaben auch über den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und die "gemeinsamen Herausforderungen" für die Gesundheit in der Welt, den Klimawandel und das Verhindern einer Weiterverbreitung von Waffen aus.

Das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf den tiefsten Stand seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 gefallen. Beide Länder liefern sich einen erbitterten Handelskrieg mit Strafzöllen. Die USA versuchen, Chinas Zugang zu Technologie zu beschränken und die US-Wirtschaft stärker zu "entkoppeln". Der chinakritische Kurs findet parteiübergreifende Zustimmung im US-Kongress.

Einsatz der Nationalgarde am US-Kapitol kostet fast 500 Millionen Dollar

Montag, 8. Feburar, 22:17 Uhr: Der Einsatz der Nationalgarde zur Sicherung des Kapitols in Washington soll bis Mitte März knapp 500 Millionen US-Dollar (415 Millionen Euro) kosten. Bislang seien 284 Millionen für Personal veranschlagt worden und weitere 199 Millionen für allgemeine Einsatzkosten, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby.

Die Nationalgarde war nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump am 6. Januar zur Verstärkung örtlicher Sicherheitskräfte angerückt. Zeitweise waren deswegen mehr als 20 000 Soldaten in der Hauptstadt Washington aktiv. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses, wurden seither deutlich verstärkt. Ein Pentagon-Sprecher teilte mit, derzeit seien noch etwa 6200 Soldaten der Nationalgarde im Einsatz, um die Sicherheit in Washington zu gewährleisten. Die Zeitung "Washington Post" hatte bereits in der vergangenen Woche über die Kosten des Einsatzes der Nationalgarde berichtet. Damals äußerte sich das Pentagon jedoch nicht zu den Kosten.

Impeachment: Trumps Anwälte weisen Vorwürfe als "politisches Theater" zurück

Montag, 8. Februar, 20:29 Uhr: Vor dem Beginn des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben dessen Anwälte die Anklage scharf zurückgewiesen. Die Verhandlung sei ein "dreister politischer Akt" mit dem Ziel, "einen politischen Gegner und eine Minderheitspartei mundtot zu machen", hieß es am Montag in einer Stellungnahme. Trump habe in seiner Rede vor der Erstürmung des Kapitols nicht zu Gewalt aufgerufen. Zudem erlaube es die Verfassung nicht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten anzustreben, der gar nicht mehr im Amt sei. Dass man dem Wunsch der Demokraten nach diesem "politischen Theater" nachgebe, sei eine Gefahr für die Demokratie und die Bürgerrechte.

Dagegen sprachen neun Vertreter der Demokraten aus dem Repräsentantenhaus in einer eigenen Stellungnahme von einer überwältigenden Beweislast gegen Trump. Das Vorgehen des Ex-Präsidenten sei weder entschuldbar noch zu verteidigen. "Und seine Bemühungen, sich der Rechenschaft zu entziehen, scheitern völlig."

Trump ist als erster US-Präsident der Geschichte mit einem zweiten Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben die Anklageschrift Mitte Januar an den Senat übergeben. Ihr Vorwurf lautet auf Anstiftung zum Aufruhr im Zusammenhang mit einer Rede unmittelbar vor der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar. Eine Verurteilung würde den Weg frei machen, um den Republikaner von öffentlichen Ämtern auszuschließen und damit auch auch einem erneuten Antritt bei der Wahl 2024. Allerdings wären dafür zwei Drittel der Stimmen nötig. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die dafür nötigen 17 republikanischen Senatoren sich tatsächlich gegen Trump stellen werden.

US-Abgeordneter Wright nach Corona-Infektion gestorben

Montag, 8. Februar, 19:48 Uhr: Ein Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Ron Wright, ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Vorsitzende der Parlamentskammer, Nancy Pelosi, mit. Der 67-jährige Abgeordnete aus dem Bundesstaat Texas hatte am 21. Januar erklärt, dass ein Corona-Test bei ihm positiv ausgefallen sei. Wright hinterlässt drei Kinder und neun Enkelkinder, wie Pelosi mitteilte.

Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf eine Stellungnahme von Wrights Büro, dass zuletzt sowohl der Abgeordnete als auch seine Frau Susan wegen der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt worden seien. Wright war demnach seit Jahren auch wegen einer Krebserkrankung in ärztlicher Behandlung gewesen. Er war 2018 erstmals ins Repräsentantenhaus eingezogen.

Ende Dezember war der bei der US-Wahl am 3. November neu gewählte republikanische Abgeordnete Luke Letlow aus dem Bundesstaat Louisiana nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Früherer US-Außenminister Shultz stirbt im Alter von 100 Jahren

Sonntag, 07. Februar, 19:55 Uhr: Der frühere US-Außenminister George Shultz ist tot. Shultz, der unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan Chefdiplomat der Vereinigten Staaten war, starb am Samstag im Alter von 100 Jahren. Das teilte die Hoover Institution - ein Thinktank der Universität Stanford, dem Shultz angehörte - mit.

Über mehrere Jahrzehnte zählte Shultz zu den herausragenden Mitarbeitern republikanischer Präsidenten in den USA. Unter Richard Nixon wurde der Absolvent der Elite-Universitäten Princeton und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1969 Arbeitsminister. Später wechselte er als einflussreicher Budgetdirektor ins Weiße Haus und arbeitete dann als Finanzminister. Im März 1974 trat Shultz zurück, um nicht in den Sumpf der Watergate-Affäre zu geraten - jenes Skandals um den Einbruch ins Hauptquartier der Demokratischen Partei, der Nixon im August 1974 zum Rücktritt zwang. 1982 wurde Shultz unter Reagan schließlich Außenminister.

1989 schied Shultz aus der Regierung aus, blieb aber ein Stratege der Republikanischen Partei. Außerdem lehrte er an der Stanford-Universität internationale Wirtschaftswissenschaften.

Biden will Trump keinen Zugang zu Geheimdienstinformationen gewähren

Samstag, 6. Februar, 05:38 Uhr: US-Präsident Joe Biden will seinen Vorgänger Donald Trump von Geheimdienstinformationen ausschließen. Als Grund gab er in einem Interview mit dem Sender CBS das "unberechenbare Verhalten" von Trump an. Es sei zu befürchten, dass ihm aus Versehen sensible Informationen rausrutschen könnten.

Traditionell erhalten ehemalige Präsidenten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin einige Geheimdienstinformationen. "Welchen Wert hat es, ihm Geheimdienstinformationen zu geben", sagte Biden. Trump brauche diese schlicht nicht. Während seiner Amtszeit machte Trump den Geheimdienst oftmals schlecht. Zudem war er nicht dafür bekannt, sich gern auf lange Besprechungen zu konzentrieren.