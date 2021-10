Donald Trump am 9. Oktober bei einer Rede vor seinen Anhängern in Des Moines, Iowa.

In den USA stehen die Midterms an und da der Ex-Präsident bei der Basis immer noch sehr beliebt ist, bemühen sich viele republikanische Kandidaten um Trumps Unterstützung. Warum sich das auch rächen könnte.

Von Hubert Wetzel, Washington

Die Prognosen sind nicht schlecht für die Republikaner. "Is a Democratic Wipeout Inevitable?", fragte vor einigen Tagen die linksliberale Zeitschrift The Atlantic, die auf diese Frage wohl gerne mit Nein geantwortet hätte. Und tatsächlich, eine schwere Niederlage der Demokraten bei der Kongresswahl im November 2022, die zum Verlust der Mehrheiten im Senat und im Abgeordnetenhaus führt, ist nicht unausweichlich. Aber leider, so der Artikel, ist sie doch recht wahrscheinlich.