Im Machtkampf der US-Republikaner im Repräsentantenhaus soll noch am Dienstag eine Entscheidung fallen. Der Sprecher der Kongresskammer Kevin McCarthy kündigte an, einen Antrag zu seiner eigenen Absetzung im Tagesverlauf zur Abstimmung zu stellen. Der "motion to vacate" (etwa: Räumungsantrag) war von seinem erzkonservativen Parteikollegen Matt Gaetz eingereicht worden aus Wut über den Kompromiss mit den Demokraten im US-Haushaltsstreit. Der Ausgang der Abstimmung war ungewiss.