Diesmal hat das Pentagon rasch informiert: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seine Aufgaben zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen an seine Stellvertreterin Kathleen Hicks übertragen. Der 70-Jährige wurde am Sonntag in das Militärkrankenhaus Walter Reed unweit der Hauptstadt Washington gebracht, wo er auf der Intensivstation behandelt wird. Grund für die Einweisung sind Symptome, die auf ein Problem in der Blase hindeuten, wie das Verteidigungsministerium Pentagon am Sonntag mitteilte. Stellvertreterin Kathleen Hicks habe deswegen am Sonntagnachmittag Ortszeit vorübergehend die Leitung übernommen, wie ein Pentagon-Sprecher sagte. Über die zu erwartende Dauer der Behandlung machte er keine Angaben.