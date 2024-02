In den USA hat der Senat einen Gesetzesentwurf für ein 118 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht. Darin sind neben den 20,23 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung im eigenen Land nach monatelangen Diskussionen auch 60,06 Milliarden Dollar zur Unterstützung für die Ukraine sowie 14,1 Milliarden Dollar für die Sicherheit Israels enthalten. Der Entwurf sieht zudem zehn Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, im Westjordanland und in der Ukraine vor.