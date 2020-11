Gastbeitrag von Karen Donfried und Wolfgang Ischinger

Was nun? Nächster Präsident der Vereinigten Staaten wird Joe Biden sein, wenn er am 20. Januar 2021 vereidigt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird Angela Merkel im Abendlicht ihrer Kanzlerschaft stehen. Was können diese beiden Staatsführer tun, um die transatlantische Zusammenarbeit neu zu starten?