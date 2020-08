In den USA verläuft die Antwort auf die Corona-Krise in kaum einem Bereich so chaotisch wie im Schulwesen. Warum das auch etwas mit Donald Trumps Wahlkampf zu tun hat.

Von Hubert Wetzel, Washington

Früher, bevor das Virus kam, hat Master Moon in seiner Kampfsportschule Kindern und Jugendlichen Taekwondo beigebracht. Aber vor einigen Tagen verschickte er eine Email mit einem neuen Angebot. Von September an will er in seinem Studio in Bethesda, Maryland, einem Vorort von Washington, Arbeitsplätze einrichten: jeweils ein Tisch und ein Stuhl, dann zwei Meter Abstand bis zum nächsten Platz. Und gutes Wifi, denn an den Tischen sollen von 8.00 bis 15.00 Uhr Kinder sitzen, deren Schulen auch im neuen Jahr nur Online-Unterricht anbieten und deren Eltern verzweifelt einen Betreuungsort suchen, weil sie selbst daheim in Ruhe arbeiten wollen oder ins Büro müssen.