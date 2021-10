Von Fabian Fellmann, Washington

Die Beziehung hat schon schwierig begonnen. Als Jake Sullivan das erste Mal Yang Jiechi gegenübersaß, musste sich der nationale Sicherheitsberater der USA von dem chinesischen Spitzendiplomaten eine scharfe Schelte anhören. 18 Minuten lang las Yang an jenem Märztag in Anchorage Außenminister Antony Blinken und Jake Sullivan die Leviten, vor laufenden Kameras und Mikrofonen. Die USA müssten ihr Image korrigieren und aufhören, ihre Demokratie zu exportieren, schimpfte Yang.

Das undiplomatische Manöver zum Amtsantritt der Biden-Regierung machte deutlich: Die Zeichen stehen auf Sturm zwischen China und den USA. Entsprechend angespannt verlief auch ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Machthaber Xi Jinping Anfang September. Als Biden Xi zu einem Treffen einlud, antwortete der gar nicht erst. Und als die USA kurz darauf verkündeten, Australien mit Atom-U-Booten auszurüsten, erhob Peking umgehend den Vorwurf des Wettrüstens.

Erst am Montag haben die Amerikaner auch in der Handelspolitik nachgelegt. Biden hält Strafzölle aus der Trump-Ära aufrecht und beschuldigt China, weniger zu importieren als unter Trump zugesagt. Als Handelsbeauftragte hat er Katherine Tai eingesetzt, eine harte Verhandlerin mit Wurzeln in Festland-China und, ausgerechnet, Hongkong.

China wiederum ist in den vergangenen Tagen mit mehr als 150 Flugzeugen systematisch in den Luftraum Taiwans eingedrungen, was auf der Insel, die sich als unabhängiger Staat versteht, Ängste vor einer Invasion schürt. Washington verlangte zwar, die "Provokationen" einzustellen, und Biden versicherte Taiwan des amerikanischen Beistands, bisher jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Taiwan bereitet sich auf einen möglichen Krieg vor und hat Australien um Unterstützung gebeten.

Gibt es ein Präsidententreffen in Rom?

In dieser höchst angespannten Lage wollten Sullivan und Yang in der beschaulichen und neutralen Schweiz einen freundlicheren Ton miteinander finden. Für ihr zweites Treffen am Mittwoch wählten sie ein Hotel am Flughafen in Zürich. Biden hatte Sullivan losgeschickt, um "den Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der chinesischen Volksrepublik verantwortungsvoll zu regeln", wie es das Weiße Haus ausdrückte.

Die zurückhaltende Formulierung wirkt wie der erste Zug einer Deeskalationsstrategie. Das nährte das Gerücht, Sullivan und Yang sollten ein erstes Treffen der Präsidenten vorbereiten. Eine Möglichkeit dafür wäre im Umfeld des G-20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Allerdings verbreiten chinesische Diplomaten seit Wochen eine Warnung, Xi werde dort wegen Covid-Bedenken gar nicht erst auftauchen.

Weiter nach Brüssel und Paris

Kleine Schritte der Entspannung sind jedenfalls schon gemacht. Ende September konnte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou nach China zurückkehren; die USA hatten sie beschuldigt, die Sanktionen gegen Iran verletzt zu haben, und ließen sie in Kanada festnehmen. Mit Mengs Rückkehr kamen in China zwei inhaftierte Kanadier frei.

Sullivan reiste von Zürich weiter nach Brüssel und Paris, wo der Umgang mit China weit oben auf der Liste steht. Denn selbst wenn sich der Umgangston verbessern sollte, weiß Sullivan: Eine einfache Beziehung wird das nicht mehr mit China.