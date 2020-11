Von Paul-Anton Krüger

Bei der Präsidentschaftswahl in den USA hat sich in der Nacht das erwartet knappe Rennen abgezeichnet - Amtsinhaber Donald Trump schnitt aber entgegen der Umfragen stark ab. Zwar lag der demokratische Herausforderer Joe Biden am Morgen um 7.30 Uhr deutscher Zeit nach übereinstimmenden Berechnungen unterschiedlicher US-Medien bei der Zahl der sicher errungenen Wahlmänner in Führung. Ihm wurden aufgrund von Hochrechnungen und vorläufigen Auszählungsergebnissen zwischen 219 und 238 der nötigen 270 Stimmen in dem Gremium zugerechnet, das nach dem US-Wahlrecht das Staatsoberhaupt bestimmt.

Trump, dem in fast allen Hochrechnungen 213 sichere Stimmen zugebilligt wurden, lag aber in wichtigen und umkämpften Bundesstaaten wie Florida, North Carolina, Ohio und Pennsylvania in Führung. Der konservative Sender Fox News rechnete Florida mit 29 Wahlmännerstimmen bereits sicher zu, auch andere Medien sehen den Republikaner hier in Führung, hielten das Rennen aber für noch nicht entschieden. Auch Ohio mit 18 Wahlmännern geht laut Fox an Trump; andere Medien sehen ihn in der weit fortgeschrittenen Auszählung ebenfalls vorn.

Biden wandte sich in einer ersten Reaktion an seine Anhänger und sagte: "Wir sind auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen." Hätte Biden Florida für sich gewonnen, wäre das eine Vorentscheidung zu Gunsten eines Machtwechsels im Weißen Haus gewesen. "Es ist nicht vorbei, bis jede Stimme gezählt ist", sagte er in einer Rede in Delaware hinzu. Er glaube nach wie vor an einen Sieg. "Wir müssen nur geduldig sein", betonte er mit Blick auf die Auszählung der Ergebnisse.

Trump schrieb auf Twitter: "Wir führen klar, aber sie versuchen die Wahl zu stehlen!" Es dürften keine Stimmen gezählt werden, die nach Schluss der Wahllokale eingingen. Erkündigte an, noch in der Nacht seinen Sieg erklären zu wollen.

Der aktuelle Stand der Auszählung

Biden entschied laut Fox News den wichtigen Swing State Arizona mit elf Wahlmännerstimmen für sich und liegt dort auch nach anderen Hochrechnungen deutlich in Führung. Er müsste für einen klaren Sieg nun vor allem North Carolina mit 15 Wahlmännern und Pennsylvania mit 20 Stimmen im Electoral College gewinnen; in beiden Staaten liegt Trump nach den bisherigen Auszählungsergebnissen in Führung. Unklar war aber, wie aussagekräftig diese bereits waren.

Konkurrierende Hochrechnungen

Die Spannbreiten bei den Ergebnissen erklären sich dadurch, dass zum ersten Mal bei einer US-Präsidentenwahl zwei Konsortien um die Deutungshoheit konkurrieren: Bisher lieferte allein die Nachrichtenagentur Associated Press mit Tausenden Befragungsteams und direktem Zugang zu den Wahlbehörden ein halbwegs verlässliches Bild der Wahlentscheidung.

Jetzt ist AP aus dem bisherigen National Election Pool ausgestiegen und berechnet die Zahlen im Auftrag des Trump-freundlichen Senders Fox, allerdings auch für die Trump-kritische New York Times. Der National Election Pool mit dem Demoskopie-Unternehmen Edison Research übermittelt seine Zahlen an CNN und die anderen Fernsehsender.

Viele Briefwahlstimmen könnten das Ergebnis verzögern

Offen war, wann ein vorläufiges Ergebnis vorliegen würde. Aufgrund der historisch höchsten Zahl an abgegebenen Briefwahlstimmen kann sich die Auszählung in einigen wichtigen Bundesstaaten über Tage ziehen und sich bei knappen Rennen die Mehrheit gegenüber der am Wahltag abgegebenen Stimmen noch ändern. Mehr als 65 Millionen Amerikaner haben auf diese Weise gewählt, dazu kamen noch einmal knapp 36 Millionen, die von der Möglichkeit der Stimmabgabe im Wahllokal vor dem Wahltag Gebrauch machten.

Wahlforscher gehen davon aus, dass mehr Anhänger der Demokraten als der Republikaner die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt haben. In einigen Bundesstaaten wie Pennsylvania, die entscheidende Bedeutung für den Ausgang der Wahl haben, ist es schon zu juristischen Auseinandersetzungen gekommen, bis wann Briefwahlstimmen eingegangen oder abgesendet worden sein müssen, um in das Endergebnis einbezogen zu werden.

Enges Rennen auch um den Senat

Auch bei der zeitgleich abgehaltenen Teilwahl zum Senat zeichnete sich ein knappes Ergebnis ab: Zwar gewann laut übereinstimmenden Hochrechnungen der demokratische Herausforderer John Hickenlooper in Colorado den Sitz des republikanischen Amtsinhabers Cory Gardner. Dagegen verlor der demokratische Amtsinhaber Doug Jones seinen Sitz in Alabama offenbar an den Republikaner Tommy Tuberville.

Die Republikaner wollen ihre knappe Mehrheit in der entscheidenden Kammer des Kongresses verteidigen. Sie hielten nach den vorliegenden Ergebnissen 46 der 100 Mandate, die Demokraten kamen ebenfalls auf 46; 35 der Sitze waren neu zu bestimmen. Der republikanische Senator Lindsey Graham, einer der wichtigsten Verbündeten von Präsident Donald Trump, sicherte sich in South Carolina eine weitere Amtszeit. Wiedergewählt wurde auch der bisherige Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell.

Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus dürften die Demokraten den Hochrechnungen zufolge erwartungsgemäß ihre Mehrheit verteidigen.