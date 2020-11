Bei der Wahl in den USA gibt sich der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, trotz eines Rückschlags in Florida siegessicher. "Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen", sagte Biden am frühen Mittwochmorgen in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. "Bleibt zuversichtlich!"

Der aktuelle Stand der Auszählung

Der Demokrat rief seine Anhänger zur Geduld auf. Es könne womöglich noch dauern, bis ein Ergebnis im Rennen zwischen ihm und Amtsinhaber Donald Trump feststehen werde. "Es ist nicht vorbei, bevor nicht jede Stimme gezählt wurde", betonte Biden.

Sein Gegner, US-Präsident Donald Trump, sieht das anders. Auf Twitter schrieb er, sein Vorsprung sei riesig. Den Erfolg in Florida bezeichnete er als "großen Sieg".

Post mit Warnhinweis

In demselben Tweet warf er den Demokraten indirekt Wahlbetrug vor. "Sie versuchen die Wahl zu stehlen. Das werden wir niemals zulassen", schreibt er. Twitter versah seinen Post bereits mit einem Warnhinweis, dass dieser umstritten und möglicherweise irreführend sei.

Im Vorfeld der Wahl gab es Befürchtungen, dass sich Trump vorzeitig zum Sieger erklären könnte, weil das endgültige Ergebnis in diesem Jahr deutlich später erwartet wird als sonst. In vielen Bundesstaaten zieht sich die Auszählung hin. Das liegt überwiegend an der großen Flut von Stimmzetteln, die per Briefwahl eingesendet wurden.