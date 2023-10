Siegesgewiss war Jim Jordan schon am Dienstag mit goldfarbener Krawatte in das Capitol marschiert. Er war sich sicher, dass ihm eine Sensation bevorstand. Endlich würde er ganz oben ankommen, zum neuen Sprecher des US-Abgeordnetenhauses gewählt werden.

Nicht nur das House of Representatives würde er fortan leiten. Im Ernstfall wäre er auch die Nummer zwei in der Nachfolgeregelung für das Präsidentenamt. Gleich hinter Vizepräsidentin Kamala Harris würde er rangieren - er, den sein eigener Parteifreund als "legislative terrorist" beschrieb. Der Parlamentsterrorist stimmte in 16 Jahren im Kongress gegen alles, stieß kein einziges Gesetzesprojekt an und brüstete sich damit, in sämtlichen Auswertungen am rechten Rand der Partei zu stehen. Dafür half er seinem Mentor und Vertrauten Donald Trump zuerst nach Kräften, gegen Joe Biden zu putschen, um ihn dann im Impeachment-Verfahren erfolgreich vor einer Verurteilung zu bewahren.

Doch am Freitagmorgen hatte Jordan es noch immer nicht geschafft, die nötige Mehrheit der republikanischen Abgeordneten hinter sich zu scharen. In einem ersten Wahlgang am Dienstag verlor er 20 Stimmen seiner Partei, am Mittwoch bereits 22. Am Donnerstag sagte Jordan in letzter Minute einen neuerlichen Wahlversuch ab und versuchte, die Angelegenheit auf Januar zu vertagen und bis dann den temporären Speaker Patrick McHenry im Amt zu lassen. Nur trug ihm das neben der Kritik der moderaten Republikaner, die ihm ohnehin ihre Stimme verweigert hatten, nun auch den Tadel der anderen rechten Hardliner ein.

Vor dem dritten Wahlgang hat er sich noch mehr Gegner gemacht

Also trat Jordan am Freitagmorgen zum dritten Wahlgang an, der bei Redaktionsschluss in Gang war. "Die verlorenen Stimmen können zurückkommen, es hat schon früher mehrere Wahlgänge für den Speaker gegeben", sagte der 59-jährige Abgeordnete aus Ohio. Allerdings war am Freitag höchst fraglich, ob Jordan diesmal die nötigen 217 Stimmen erreichen würde. Mehrere seiner Unterstützer ließen durchscheinen, dass er fortan nicht mehr auf sie zählen könne.

Die gemäßigteren Abgeordneten, darunter eine ganze Reihe aus New York, befürchten, die Partei komplett Donald Trump auszuliefern, wenn seine Marionette das Amt des Speakers erhielte. Daran wollen sich jene Kongressmitglieder nicht beteiligen, die aus Bezirken mit vielen demokratischen Wählern kommen, aus Angst, sonst die Wiederwahl zu verfehlen. Einflussreiche Haushaltspolitiker halten Jordan für unwählbar, weil er nicht diskussionsbereit sei und das Land schon mehrmals in die Zahlungsunfähigkeit abrutschen lassen wollte. Über rechte Medien hatte Jordan eine Druckkampagne gegen seine Gegner startet, die rasch in Morddrohungen mündete. Das verärgerte die Gemäßigten derart, dass sie ihm erst recht die Stimme verweigerten. Wie Jordan sie doch noch für sich gewinnen will, ist offen.

Der US-Kongress ist damit weiterhin nicht beschlussfähig, seit mehr als zwei Wochen schon. Dabei sollte das Parlament dringend Kreditanträge für Israel und die Ukraine beraten und sich bis Ende November auf einen neuen Staatshaushalt einigen.