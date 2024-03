Der US-Kongress hat einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte im letzten Moment abgewendet. Der Senat in Washington stimmte für ein Haushaltspaket im Volumen von 1,2 Billionen Dollar. Zuvor hatte das Repräsentantenhaus die Vorlage genehmigt. Die Abstimmung begann am späten Freitagabend (Ortszeit), kurz vor Ablaufen der Frist eine Minute nach Mitternacht, und endete am frühen Samstagmorgen. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob es zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte - einem sogenannten Shutdown - kommen würde.