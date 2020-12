Der Fidesz-Politiker und EU-Abgeordnete József Szájer feierte am Freitag in Brüssel eine Orgie mit Drogen und überwiegend männlichen Teilnehmern. LGBTQI-Verbände werfen ihm Doppelmoral vor: Er verfasste mehrere homophobe Gesetze in Ungarn.

Der EU-Abgeordnete József Szájer schrieb in seiner Heimat die traditionelle Ehe in der Verfassung fest. Nun tritt er nach einer Orgie mit 20 Männern zurück.

Von Matthias Kolb und Tobias Zick, Brüssel/München

Es war zunächst alles ein bisschen rätselhaft. Nach einer "langen Phase des Nachdenkens" habe er sich entschieden, sein Amt niederzulegen, erklärte József Szájer, Europa-Abgeordneter der ungarischen Regierungspartei Fidesz, am Sonntag. Das "anstrengende Geben und Nehmen" in den täglichen politischen Auseinandersetzungen sei zu einer "immer größeren Last" geworden.

Dass die Last nicht allein von dem politischen Tagesgeschäft herrührte, wurde zwei Tage später klar: Am Dienstag räumte Szájer öffentlich ein, dass er am Freitagabend in einer Wohnung in der Brüsseler Rue des Pierres an einem Treffen teilgenommen hatte, das belgische Medien als Orgie mit gut 20 überwiegend männlichen Teilnehmern beschrieben; die meisten davon wenig bis gar nicht bekleidet.

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft bestätigte, dass ein Mann mit den Initialen S. J. und dem Geburtsjahr 1961 durchs Fenster nach draußen geklettert war, nachdem Nachbarn wegen des Trubels die Polizei gerufen hatten. Er habe vergeblich versucht, "entlang der Regenrinne zu fliehen". Bei der Festnahme seien seine Hände blutig gewesen, möglicherweise habe er sich beim Fluchtversuch verletzt. Da er sich nicht ausweisen konnte, habe die Polizei ihn nach Hause begleitet, wo er seinen Diplomatenpass vorzeigte. Im Rucksack habe man Betäubungsmittel gefunden.

Sein Fehltritt sei "ausschließlich privater" Natur, sagt Szájer. Doch in Brüssel gelten strenge Lockdown-Regeln

"Ich habe keine Drogen genommen", erklärte Szájer. Die Ecstasy-Pille habe nicht ihm gehört, man habe sie ihm untergeschoben. Der 59-Jährige mit dem markanten Vollbart holte dann zu einer langen Entschuldigung aus: Er bedauere, gegen die belgischen Kontaktbeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie verstoßen zu haben. Er bitte seine Familie, seine Kollegen und seine Wähler um Entschuldigung - man möge aber seinen "Fehltritt" abwägen gegen "30 Jahre aufopferungsvoller und harter Arbeit". Szájer hatte Fidesz mit Premier Viktor Orbán gegründet. Die Mitgliedschaft von Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören, wurde 2019 suspendiert.

Sein Fehltritt sei "ausschließlich privater" Natur, sagte Szájer. Gegen letztere Aussage gibt es erhebliche Einwände. Nicht nur, dass die Party während des belgischen Corona-Lockdowns stattfand - seine "aufopferungsvolle und harte Arbeit" bestand auch darin, nach dem Antritt der zweiten Orbán-Regierung 2010 eine neue Verfassung für Ungarn zu schreiben - auf seinem iPad, wie er damals stolz verkündete: "Steve Jobs wird sich sicher freuen, wenn er davon erfährt", schrieb der konservative Jurist damals.

Inhaltlich war das von ihm auf dem damals brandneuen Tablet-Computer Verfasste allerdings das Gegenteil von progressiv: Artikel "L" definiert die "Institution der Ehe" als "die Vereinigung eines Mannes und einer Frau" - womit nach Ansicht von Kritikern die Basis für eine ganze Reihe von immer neuen Einschränkungen der Rechte von trans-, inter- und homosexuellen Menschen in Ungarn gelegt wurde. So hat das Parlament im Mai ein Gesetz beschlossen, das es unmöglich macht, das bei der Geburt standesamtlich registrierte Geschlecht nachträglich zu ändern. Im November hat die Fidesz-Regierung einen Entwurf für einen Verfassungszusatz vorgelegt, wonach etwa Kinder nur noch durch verheiratete heterosexuelle Paare adoptiert werden dürfen.

Die Debatte, ob Fidesz noch zu Europas Christdemokraten gehört, geht weiter

Die Fidesz-Delegation im Europaparlament, die trotz der Suspendierung der Partei weiter Teil der EVP-Fraktion ist, bezeichnete Szájers Rücktritt als "einzig richtige Entscheidung". Sie dankte ihm für seine Arbeit, in der er dem "bürgerlichen ungarischen Konservatismus und der Christdemokratie" zu ihrem "rechtmäßigen Platz in der politischen Landschaft Europas" verholfen habe.

Die Debatte, ob Fidesz noch zu Europas Christdemokraten gehört, geht unterdessen weiter. Einerseits ist da die Frage, inwieweit Orbáns Blockade des EU-Haushalts mit dem Ziel, eine Verknüpfung der Auszahlung von EU-Geldern mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu verhindern, zu den EVP-Prinzipien passt.

Andererseits wächst die Wut über Tamás Deutsch, den Chef der Fidesz-Delegation. Am Mittwoch beantragten 30 Mitglieder der EVP-Fraktion aus zwölf Ländern, ein Ausschlussverfahren gegen Deutsch einzuleiten. Der entsprechende Brief liegt der SZ vor, initiiert hat ihn der Österreicher Othmar Karas. Er beklagt "die wachsende Radikalisierung und verbalen Ausrutscher" gewisser Fidesz-Abgeordneter.

Deutsch hatte zweimal auf eine Aussage von Fraktionschef Manfred Weber (CSU), wonach jemand, der nichts zu verbergen habe, auch keine Angst vor dem Rechtsstaatsmechanismus haben müsse, entgegnet, den Slogan hätten sowohl die Gestapo wie der Geheimdienst AVH im kommunistischen Ungarn verwendet. "Unsere Unterstützung für Rechtsstaatlichkeit mit der Gestapo oder stalinistischen Methoden zu vergleichen, ist eine Beleidigung für uns alle in der EVP", und verhöhne Millionen Opfer von Nationalsozialismus und Kommunismus, heißt es in dem an Weber und Generalsekretär Simon Busuttil gerichteten Brief.

Unter den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern fehlen auffälligerweise Namen aus Frankreich, Italien, Spanien oder Griechenland. Und von den 28 Abgeordneten von CDU und CSU drücken nur zwei Weber so ihre Unterstützung aus: Markus Pieper und Dennis Radtke aus Nordrhein-Westfalen. In Brüssel gilt es als unstrittig, wo entschieden wird, ob Fidesz in der EVP bleiben darf: Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, von der CDU-Spitze. Die ist offenbar noch immer überzeugt, im Dialog mit Orbán und den Seinen vor dem anstehenden EU-Gipfel etwas erreichen zu können. Zuletzt tauchte auch eine andere Theorie wieder auf: Fidesz lege es darauf an, rausgeworfen zu werden.