US-Präsident Donald Trump hat China wegen der Corona-Pandemie schwere Vorwürfe gemacht und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Regierung in Peking zu bestrafen. Bei der UN-Generaldebatte sagte Trump in seiner Videobotschaft, in den Anfängen des Virus-Ausbruchs habe China zwar den Verkehr im Inland eingeschränkt. Es habe Flüge ins Ausland aber weiterhin zugelassen, die dann "die Welt angesteckt" hätten.

"Die chinesische Regierung, und die Weltgesundheitsorganisation - die mehr oder weniger von China kontrolliert wird - behaupteten fälschlicherweise, dass es keinen Beweis für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe." Später hätten sie behauptet, dass Menschen ohne Symptome das Virus nicht weitergäben. Trump sprach, wie bei früheren Gelegenheiten, vom "China-Virus". Die Vereinten Nationen müssten China "für seine Handlungen zur Verantwortung ziehen", zumal das Land auch für gravierende Umweltverschmutzungen verantwortlich sei.

Bei der Eröffnung der Debatte in New York hatte UN-Generalsekretär António Guterres die Staatengemeinschaft zur Zusammenarbeit und Solidarität aufgerufen. Insbesondere mit Blick auf die drastischen Folgen der Corona-Pandemie sagte er: "Wir müssen mit Demut vorangehen und wir müssen vereint sein. Wir müssen solidarisch handeln." Zudem verlangte Guterres, dass die Weltgemeinschaft sich im Kampf gegen das Virus "von der Wissenschaft führen" lassen müsse.

Der UN-Generalsekretär sprach von einer Gesundheitskrise epischen Ausmaßes, die mit einer Wirtschaftskrise einhergehe und zudem mancherorts die Menschenrechte beeinträchtige. "Das erste Mal in 30 Jahren steigt die Armut wieder an", konstatierte er. Nationalismus habe die Auswirkungen des Virus verschlimmert. Dabei zeige sich in der Krise, dass Solidarität auch im Eigeninteresse der Staaten liege.

Guterres warnte zudem vor einem "Kalten Krieg" zwischen den USA und China. Es müsse alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. "Wir bewegen uns in eine sehr gefährliche Richtung. Unsere Welt kann sich keine Zukunft leisten, in der die beiden größten Volkswirtschaften die Erde spalten." Dies würde eine technologische und wirtschaftliche Kluft entstehen lassen, die sich zu einer militärischen Kluft ausweiten könnte.

Die UN-Generaldebatte findet vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr in einer noch nie dagewesenen Form statt. Die meisten Redner der 193 Mitgliedstaaten sprechen heute und in den kommenden Tagen nicht im UN-Hauptquartier in New York, sondern in zuvor aufgezeichneten Video-Reden.

Die Botschaft von Chinas Präsident Xi Jinping soll am Nachmittag folgen. Weil sie ebenfalls aufgezeichnet sein wird, ist eine direkte Bezugnahme ausgeschlossen.

Außerdem werden am Dienstag unter anderem Reden von Irans Präsident Hassan Ruhani, Kremlchef Wladimir Putin, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro erwartet.

Deutschland wird von Außenminister Heiko Maas (SPD) voraussichtlich erst eine Woche später am 29. September vertreten. Kanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagvormittag eine virtuelle Grußbotschaft zum 75. Geburtstag der Vereinten Nationen gesendet. Darin kritisierte sie nationale Alleingänge und warb für länderübergreifende Zusammenarbeit und Verständigung. Trump hatte bei dem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der UN am Montag entgegen einer Ankündigung gefehlt.