Gunther Hellmann, 61, Professor für Politikwissenschaft am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Seine Schwerpunkte sind die Außenbeziehungen Deutschlands und der Europäischen Union.

Interview von Thomas Kirchner

Ein Großkonflikt in Europa, West gegen Ost, unter Beteiligung einer Nuklearmacht mit einem scheinbar zu allem entschlossenen Mann an der Spitze: Die aktuelle Lage ist auch eine Herausforderung für Wissenschaftler, die sich Gedanken über Krieg und Frieden machen. Was ihm jetzt durch den Kopf geht, haben wir Gunther Hellmann von der Universität in Frankfurt a. M. gefragt, einen der führenden deutschen Außenpolitik-Forscher.