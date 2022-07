Jede Woche sterben Dutzende Zivilisten in der ganzen Ukraine bei russischen Raketenangriffen. Die Bevölkerung ist ihnen fast schutzlos ausgeliefert. Was das mit den USA zu tun hat.

Von Zita Affentranger, Zürich, und Fabian Fellmann, Washington

Praktisch täglich treffen inzwischen Meldungen über verheerende russische Raketenschläge in der ganzen Ukraine ein. Die Zahl der Schläge nimmt massiv zu, auch weitab der Front. Bei einem Angriff auf die zentralukrainische Stadt Winnyzja starben vergangene Woche mindestens 24 Menschen. Dutzende wurden verletzt, viele schwer. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einem "offenen Akt des Terrorismus". Dann griff Russland die Stadt Mykolajiw im Süden mit neun Raketen an, einen Tag später waren es nochmals zehn. Im Osten der Ukraine starben bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus mindestens 47 Menschen. Auch wenn sich die Kämpfe der Bodentruppen auf den Osten und Süden des Landes konzentrieren - Krieg herrscht im ganzen Land.

Während die Ukraine mit dem US-amerikanischen Raketenwerfer Himars nun eine mächtige Angriffswaffe zur Hand hat, die der russischen Armee stark zusetzt, bleibt das Land für russischen Beschuss verwundbar. Zwar fliegen außerhalb des Kampfgebiets keine feindlichen Flugzeuge mehr, denn die Flugabwehr der Ukraine ist längst zu gefährlich. Doch die russischen Angreifer brauchen sich gar nicht in ihre Reichweite zu begeben: Die Raketen auf Winnyzja zum Beispiel wurden über dem Schwarzen Meer abgefeuert. Gegen diese Raketen, die eine Reichweite von mehreren Hundert Kilometern haben, hat die Ukraine kein modernes Abwehrsystem. Das wissen auch die USA.

In den ersten Kriegswochen hatten sie sich noch damit begnügt, Stinger-Raketenwerfer in die Ukraine zu schicken. Diese Waffe kann ein einzelner Soldat auf der Schulter tragen und damit russische Helikopter und sogar Jets vom Himmel holen, allerdings nur auf geringe Entfernung. 1400 Stinger lieferten allein die USA an die Ukraine. Doch schon im Mai hielten amerikanische Generäle in einer Anhörung fest, dass Waffen wie diese nicht mehr genügten.

Die Ukraine schießt mit "S-300"-Systemen zurück - doch die reichen nicht mehr

Und die großen Schäden und die vielen Toten durch Raketenangriffe bedeuten längst nicht, dass alle russischen Geschosse treffen. Beim Angriff auf Winnyzja zum Beispiel feuerte Russland fünf Raketen ab, zwei konnte die Ukraine abfangen. Im Einsatz ist dabei meistens das noch aus der Sowjetunion stammende Raketenabwehrsystem vom Typ S-300. Als der Krieg begann, verfügte die Ukraine über rund 100 solcher mobilen Systeme, deren Raketen Hunderte Kilometer zurücklegen und auch Marschflugkörper abschießen können. Zudem lassen sie sich auch als Angriffswaffen umfunktionieren.

Russland verkündete schon im April, rund ein Fünftel der S-300 bei Luftangriffen zerstört zu haben. Deshalb bot die Slowakei die Lieferung solcher Systeme an. Dafür bekam sie modernen Ersatz aus Deutschland zugesichert. Wie viele Abwehrsysteme die Ukraine heute im Einsatz hat, ist unklar. Manche Experten sagen, Kiew gehe auch allmählich die Munition aus für die S-300.

Das Loch im Himmel über der Ukraine bleibt damit riesig. Schon zu Beginn des Krieges verlangte die Ukraine vom Westen eine Flugverbotszone. Doch das war faktisch nicht umzusetzen, ohne dass die Nato direkt in den Krieg eingegriffen hätte: Es hätte bedeutet, dass Kampfjets und Luftabwehrsysteme der Nato jedes russische Flugzeug über der Ukraine abgeschossen hätten. Das wollte die Allianz nicht riskieren.

Stattdessen wurde die ukrainische Flugzeugabwehr verstärkt. Das wirkte: Heute fliegen außerhalb des Kampfgebiets keine Bomber mehr über der Ukraine. Doch der zunehmende Beschuss aus der Ferne erstaunt viele Militärexperten. "Russland hat viel mehr Raketen losgelassen, als es unserer Einschätzung nach überhaupt besaß", sagt der ehemalige US-General Michael Repass.

Die ukrainische Regierung sucht längst verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Himmel über dem Land zu schließen. Dabei schwebt ihr offenbar ein Raketenabwehrsystem nach dem Beispiel des Abwehrschilds vor, der Israel vor Raketen oder Mörsergranaten aus dem Gazastreifen schützt. "Wir brauchen den Iron Dome, um unsere Frauen und Kinder zu schützen", sagte etwa der ukrainische Botschafter in Israel.

Ein Iron Dome wie in Israel? Dafür sind Russlands Raketen zu modern

Der Raketenschild kann Artillerieraketen mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern abfangen. Doch die russischen Raketen sind viel moderner und schlagkräftiger als die selbstgebauten Hamas-Geschosse. Die russischen Iskander etwa haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern, der Kinschal, eine neue ballistische Hyperschall-Luft-Boden-Rakete, sogar von 1800 Kilometern. Experten bezweifelten deshalb, dass das israelische System der Ukraine Schutz gegen Russland bieten könnte. Zudem reagierte Israel reserviert auf die Anfrage der Ukrainer. Inzwischen hat Kiew darum selber Abstand genommen von der Idee. Die Ukraine müsse ein eigenes System der Luftverteidigung entwickeln oder es von ihren Partnern erhalten, sagte jüngst Verteidigungsminister Oleksij Resnikow.

Die Amerikaner wollen die ukrainische Luftverteidigung gegen Raketen stärken und ausbauen. "Das ist eine Priorität", sagte ein Vertreter des Pentagons Ende Juni. Womit, bleibt jedoch bislang unklar. Die USA haben zwar mit Patriot selbst ein schlagkräftiges Abwehrsystem entwickelt, das in mehr als einem Dutzend Ländern im Einsatz ist. Erst gerade hat sich etwa Polen damit eingedeckt, vor allem zum Schutz vor Russland.

Es ist aber kaum realistisch, dass auch die Ukraine davon profitieren kann. Um ein einzelnes Patriot-System zu betreiben, sind rund 70 geschulte Soldaten nötig. Die Ukraine hat dafür weder das Personal noch die Zeit, welches auszubilden. Und: "Es existieren schlicht nicht so viele Patriot-Systeme", sagt der ehemalige US-General Michael Repass. "Liefern wir der Ukraine eines, fehlt uns eines, falls etwas in einem anderen Teil der Welt geschieht, in Taiwan, China oder Nordkorea."

Das gleiche Problem besteht auch bei sämtlichen anderen Systemen, von dem deutsch-italienisch-amerikanischen Meads über das britische Camm-ER bis zum taiwanesischen Sky Bow: Im Überfluss gibt es sie nirgends. Das gilt selbst für die USA. Ein Senatsausschuss drängte das Pentagon erst kürzlich wieder, schneller voranzukommen bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau ihres Abfangsystems. "Unsere Raketenabwehr ist in Alaska und in der Hauptstadt Washington konzentriert. Damit schirmen wir punktuelle Ziele ab", sagt Repass. "Aber es gibt keine Patriot-Systeme in Warteposition, die Großstädte wie New York, Boston oder Chicago schützen könnten."

Wenn selbst die Amerikaner nicht genug Abwehrsysteme haben - welche Hoffnung bleibt da der Bevölkerung in der Ukraine? Für einzelne wichtige Ziele gibt es noch immer die S-300, die USA schicken zudem zwei Nasams-Batterien, die zwar auch das Weiße Haus vor Drohnen- oder Flugzeugangriffen beschützen, aber gegen Raketen ohnmächtig sind. Reichen wird das alles nie. "Die Ukrainer müssen gut auswählen, was sie verteidigen wollen", sagt Repass. Und darauf setzen, dass Russland bald doch noch die Raketen ausgehen. Bis dahin bleibt die ukrainische Zivilbevölkerung im ganzen Land dem russischen Raketenterror fast schutzlos ausgeliefert.