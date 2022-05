Wendet sich in Davos gezielt an die Wirtschaftselite: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war per Video zugeschaltet.

Von Wolfgang Krach und Nakissa Salavati, Davos

Oksana Kyrsanova spricht leise, sehr leise. Es war der 9. März, sagt sie, die russische Armee hatte gerade ein Krankenhaus in Mariupol bombardiert und die Entbindungsstation getroffen. Da kam diese junge Frau, schwanger in der 40. Woche, kurz vor der Geburt, mit dem Krankenwagen zu ihnen, in die nächste erreichbare Klinik, das Becken zertrümmert, das rechte Bein fehlte. Sie machten einen Kaiserschnitt, reanimierten das Baby. Vergeblich. "Wir haben in ein schwarzes Loch gesehen", sagt Kyrsanova. Die Mutter und das Kind starben in der Klinik. "Das war der schrecklichste Tag in meinem Leben."