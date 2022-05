Davos:Zeitenwende in den Bergen

In Davos drehten sich die Dinge einst um die Globalisierung, um Geschäfte und das Sehen- und Gesehen-Werden. Doch in diesem Jahr steht das Elite-Treffen vor einer Zäsur. Warum es diesmal ums Ganze geht.

Von Thomas Fromm und Wolfgang Krach, Davos/München

Menschen flanieren über die Davoser Promenade, die rechts und links gesäumt ist von umgebauten Geschäften, in denen Firmen und Lobbyisten sich für fünf Tage niedergelassen haben. Sie stehen in Grüppchen zusammen und diskutieren auf der Straße. Zum Beispiel darüber, wie man jetzt mit Russland umgehen soll. Die Temperaturen mild, draußen in der Sonne stehen - so etwas belebt die Debatte.

Es ist Frühling in Davos, und damit fangen die großen Unterschiede schon mal an. 20 Grad hat es am Montag, dem ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF).

In all den Jahren, als dieses weltgrößte Treffen für die Eliten aus Politik und Wirtschaft noch im Januar stattfand, da war Davos vor allem: ein eisiges Globalisierungsfestival in Weiß. Schnee auf den Dächern, Schnee auf den Bergen, Eis auf Straßen und Bürgersteigen. Wenn Apple-Chef Tim Cook bei minus 20 Grad den froststarren Weg vom Hotel Steigenberger herunterging, zum Beispiel, um die Tech-CEOs von Facebook, Google oder Microsoft zu treffen, dann schnallte er sich Spikes unter die Schuhe. Managerinnen und Manager in hohen Moonboots stapften durch den hohen Schnee. Ihre eleganten Schuhe und ihre Pläne für eine bessere Zukunft der Welt im Rucksack und in der Aktentasche, immer auf dem Weg zum nächsten Meeting.

China hat nur einen einzigen offiziellen Vertreter in die Schweizer Berge geschickt

Davos, das war stets das Treffen, bei dem die Wichtigen und Reichen zusammenkamen. Mal auf dem großen Podium, mal beim Dinner, dann wieder bei einer großen Party, mal diskret im Hinterzimmer eines der teuren Hotels. "Speeddating" nennt man solche geschäftlichen Treffen, bei denen es oft schnell gehen muss. Und möglichst effizient. Davos, das war größtenteils: Speeddating auf Spikes. Dass das Treffen wegen der Pandemie nach zweijähriger Pause erstmals im Mai stattfindet, ist neu. Und neu ist auch vieles andere.

Jahrelang waren sie hier angetreten, die Politiker und Manager aus aller Welt, um mit ihren Treffen ein Zeichen zu setzen für Freihandel, Kooperation und Globalisierung. Dann kam zuerst die Pandemie. Dann der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Und dann, am 24. Februar, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Lage ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Es herrscht Krieg, die Welt zerfällt in Blöcke, die Globalisierung ist schwer auf dem Rückzug, die globalen Lieferketten, jahrelang akribisch gepflegt und ausgebaut, sind an vielen Stellen längst zusammengebrochen. Und die Weltwirtschaft? In keiner guten Verfassung.

Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) warnt in Davos vor einer globalen Rezession und zählt vier miteinander verbundene Krisen auf: die höchste Inflation seit Jahrzehnten, dazu eine Energiekrise, eine weltweite Lebensmittelknappheit - und schließlich die Klimakrise. Natürlich konnte man schon länger Bedenken haben, wenn ausgerechnet viel fliegende und auch viel verdienende Top-Manager und andere Eliten hier ein paar Tage lang über den Klimawandel und die immer größere soziale Kluft in den Gesellschaften diskutierten. Abgehoben - das war ja gerade eines dieser Wörter, die oft fielen, wenn über das Städtchen in den Bergen gesprochen wurde. Dass die Welt im Laufe der Jahre dann nicht besser wurde, ist noch die eine Sache. Aber gleich so schlecht?

Die, mit denen man jetzt vielleicht etwas verbessern könnte, sind gar nicht erst da. Alles findet diesmal ohne Vertreter Russlands statt. Präsident Wladimir Putin war noch im vergangenen Jahr zum virtuellen Davos-Treffen eingeladen und hatte gesprochen, Russland hatte stets ein "Russland-Haus" auf der Promenade, in das Regierung und Wirtschaft einluden, um für die Politik und für Investitionen in Russland zu werben. Doch diesmal sind Russen unerwünscht. Der Krieg gegen die Ukraine, den Putin begonnen hat, führt dazu, dass sie zu Hause bleiben müssen. Auch Chinesen sind keine da. Ein einziger offizieller Vertreter, Xie Zhenhua, ist in die Schweizer Berge gekommen, als "spezieller Gesandter" für den Klimawandel. Die strengen Corona-Beschränkungen der Volksrepublik lassen Ausreisen derzeit kaum zu.

Es geht in diesem Jahr nicht darum, wie man die Globalisierung voranbringt

Ausgerechnet China, einer der zentralen Motoren der Weltwirtschaft, kommt ins Stocken. Millionenstädte wie Shanghai im Lockdown, die Regierung in Peking im verzweifelten Kampf gegen ein hochansteckendes Virus, dazu eine wohl weitgehend gescheiterte Impfkampagne, die chinesische Konjunktur in allerhöchster Gefahr. Im Januar 2017 inszenierte sich der chinesische Präsident Xi Jinping in Davos noch als eine Art Messias des freien Welthandels. Zu einer Zeit, als der damalige US-Präsident Donald Trump die Welt mit einem neuen amerikanischen Protektionismus brüskierte, hielt der Chinese eine Grundsatzrede zur Globalisierung. Im warmen Frühling 2022 kaum noch vorstellbar.

Und so fällt auf, dass sich das Treffen stark auf Europa konzentriert, sowohl von den Teilnehmern als auch den Themen her. Davos ist diesmal nicht der Ort, an dem Politiker und Wirtschaftsführer aus allen Teilen der Welt zusammenkommen, um darüber zu reden, wie man die Globalisierung voranbringt. Vielmehr geht es um die Frage, wie die derzeitige Deglobalisierung zu organisieren ist. Die Rückabwicklung, der Rückzug von der Globalisierung ist dabei weitaus schwieriger als deren Aufbau im Laufe der Jahrzehnte. Weil Lieferketten wegen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine nicht mehr funktionieren, weil Teile fehlen und ganze Wirtschaftszweige dadurch gebremst oder lahmgelegt werden, redet man in diesen Tagen viel darüber, wie auch Volkwirtschaften wieder national oder auf EU-Ebene funktionieren können. Ohne dass täglich Schiffe oder Züge aus China in Europa ankommen.

Doch überlagert werden alle Wirtschaftsthemen von der Politik. Heute sei "der wichtigste geopolitische Moment" seit Jahrzehnten, sagt der 84-jährige WEF-Gründer Klaus Schwab, als er Montagmittag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij begrüßt, der über Video zugeschaltet ist und schärfere Sanktionen gegen Russland fordert. Das Maximum sei noch nicht erreicht, mit Russland solle kein Handel mehr betrieben werden. "Die Geschichte ist an einem Wendepunkt", sagt Selenskij. Es sei der "Moment, in dem entschieden wird, ob rohe Gewalt die Welt regieren wird".

Aus dem kleinen Treff wurde ein globales Happening der Eliten - und ein Riesengeschäft

Womit nicht nur die Geschichte an einem Wendepunkt wäre, sondern auch das Weltwirtschafsforum, das der Wirtschaftsprofessor Schwab 1971 gegründet hatte. Am Anfang waren es gerade mal ein paar Hundert Teilnehmer, darunter der Ökonom John Kenneth und Otto von Habsburg. Dann wurde aus dem kleinen Berg-Treffen ein globales Happening der Eliten - und ein Riesengeschäft. Mehr als 50 Jahre nach seiner Gründung geht es beim Forum nicht mehr um Globalisierung, um Geschäfte und das Sehen und Gesehen-Werden. Diesmal geht es ums Ganze.

Wenn es schon immer das Ziel der Menschen von Davos war, am Rande von feinen Dinner-Partys die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann muss man heute nüchtern feststellen: Die Januartage in den Schweizer Bergen haben dieses Ziel jedenfalls nicht erreicht. Mal sehen, was nun der Mai bringt.