Meter um Meter dringen die russischen Soldaten in die Ukraine vor. Entlang der gesamten Front befinden sich die Landesverteidiger in der Defensive. Eilig werden Befestigungen errichtet, um abzusichern, was man hat. Das aktuell größte Problem für Kiew: der Mangel an Artilleriemunition. Ukrainische Artilleristen berichteten, sie hätten an manchen Tagen nur Rauchgranaten zur Verfügung. Damit lässt sich der Feind nicht stoppen. Und der Druck wächst.

Es ist die besorgniserregende militärische Situation, die auch innenpolitisch Verwerfungen zur Folge hat. Mit jedem verlorenen Meter steigt der Druck auf Wolodimir Selenskij. Und der ukrainische Präsident reagiert mit Gegendruck. Es ist wohl nur noch eine Frage von Tagen, bis Selenskij den Oberbefehlshaber der Armee, Walerij Saluschnyj, feuert.

Selenskij sieht den Oberbefehlshaber als politischen Rivalen

Schon lange gibt es zwischen beiden heftige Auseinandersetzungen über die militärische Strategie. Nachdem im Sommer die ukrainische Gegenoffensive gescheitert war, haben sich die Spannungen noch einmal deutlich verschärft. Selenskij sieht den bei Soldaten und Bevölkerung beliebten General außerdem als politischen Rivalen.

Saluschnyj ist überzeugt, dass sich die Politik zu oft in militärische Entscheidungen einmischt. Und gleichzeitig zu wenig dafür tut, die Armee kampffähig zu halten. Viel mehr Soldaten müssten mobilisiert werden. Doch der Präsident, der eine solche Entscheidung treffen müsste, agiert zögerlich. Er fürchtet die Reaktion der Öffentlichkeit, wenn noch mehr Männer an die Front beordert werden. Ein Mobilisierungsgesetz, das unter anderem vorsieht, jüngere Männer als bislang einziehen zu können, wird nach heftiger Kritik gerade überarbeitet.

Ein erster Versuch Selenskijs, Saluschnyj loszuwerden, war am Montag vor einer Woche gescheitert. Der Präsident wollte laut übereinstimmenden Medienberichten seinen Oberbefehlshaber auf einen Beraterposten wegloben, doch dieser lehnte die Bitte Selenskijs ab, innerhalb einer Woche freiwillig zurückzutreten. Jetzt wird in Kiew spekuliert, dass Selenskij, dessen Beliebtheitswerte aktuell sinken, den harten Schnitt wagt und den Kommandeur per Präsidentschaftsdekret feuert. Die USA, seinen wichtigsten Verbündeten, hat Selenskij darüber offenbar bereits informiert.

"Sicherlich ist ein Neuanfang notwendig. Ich denke über diesen Austausch nach." Das sagte Selenskij dem italienischen Sender Rai gerade auf die Frage nach einer möglichen Entlassung Saluschnyjs. Zwar fügte er an, dass er damit die Ablösung einer Reihe von führenden Persönlichkeiten der Ukraine meine, "nicht nur in einem einzelnen Bereich wie dem Militär". Alle an der Staatsspitze müssten nach seinen Worten in dieselbe Richtung gehen und überzeugt vom Sieg der Ukraine sein. Selenskij erklärte, notwendig seien Einigkeit und Zuversicht. "Wir müssen die richtige und positive Energie haben. Negativität muss zu Hause bleiben."

Saluschnyj soll sich nicht mehr unabgesprochen öffentlich äußern - tut es aber trotzdem

Doch auch wenn es wahrscheinlich ist, dass Selenskij einige Posten in Kiew neu besetzen will, braucht es nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass diese Worte vor allem gegen einen gerichtet waren: Saluschnyj. Der General zeichnet nach Meinung Selenskijs in der Öffentlichkeit oft ein zu negatives Bild der militärischen Lage. So führte ein viel zitierter Text im Economist, in dem Saluschnyj im vergangenen November von einer Pattsituation im Krieg geschrieben hatte, zu großer Verärgerung bei Selenskij. Der ukrainische Präsident glaubt, solche öffentlich geäußerten Einschätzungen würden die Verbündeten verunsichern.

Saluschnyj bekam die Anweisung, sich nicht mehr unabgesprochen öffentlich zu äußern. Doch er hält sich nicht daran, gerade legte er in einem Gastbeitrag für CNN noch einmal nach und beklagte, dass Russland bei der Mobilisierung große Vorteile habe. In der Ukraine dagegen seien die staatlichen Institutionen unfähig, eine Vergrößerung der Streitkräfte ohne "die Durchführung unpopulärer Maßnahmen" zu veranlassen. Aufgrund des Widerstands in der Ukraine habe man keine hinreichende Kampfkraft aufbauen können. Deutlicher kann die Kritik am Präsidenten kaum ausfallen.

In der aktuellen Lage stellt die Entlassung des Oberbefehlshabers allerdings ein großes Risiko dar. Bei den Verbündeten werden die Fragen zur Zuverlässigkeit der Ukraine lauter werden. Entscheidend wird sein, welche Auswirkungen ein Rauswurf Saluschnyjs auf die Moral der Soldaten hat. Bei denen genießt der Kommandeur großen Rückhalt, nach der Verteidigung Kiews zu Kriegsbeginn gilt er vielen als Held. Ein Besuch an der Front, wie der Präsident ihn gerade unternommen hat, wirkt da fast wie vorauseilende Schadensbegrenzung. Selenskij hatte Orden dabei.