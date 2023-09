Von Florian Hassel, Belgrad

Als der Präsident der Ukraine Wolodimir Selenskij gut ein halbes Jahr nach Beginn der russischen Invasion bei Geschäftsleuten im November 2022 für Investitionen in seiner Heimat warb, hatte er eine erstaunliche Analyse parat. In der Ukraine werde es nicht nur künftig "keinerlei Korruption geben", sondern es gebe sie "schon heute nicht". Denn korrupte Ukrainer hätten mit ihrem Geld ihr Land im Krieg verlassen, "und wir werden alles tun, damit sie da bleiben, wo sie heute sind", versicherte Selenskij den erstaunten Geschäftsleuten. Denn die Bürgergruppe Transparency International stufte die Ukraine 2022 auf Rang 116 als korruptestes Land Europas ein - nur Russland lag im Ranking noch schlechter.

Seit dem jenem Auftritt des Präsidenten wurde die Ukraine von einem Korruptionsskandal nach dem anderen erschüttert - beim Zoll oder in den Finanzämtern, bei Gerichten bis hinauf zum Obersten Gericht, dessen Präsident im Mai wegen der Annahme von fast drei Millionen Dollar Bestechungsgeld verhaftet wurde. Nicht besser war es bei den Sicherheitsdiensten oder im Verteidigungsministerium, so dass der Präsident vor wenigen Tagen Verteidigungsminister Oleksi Resnikow feuerte. Der neue Minister Rustem Umerow verkündete bei seiner Einführung an der Seite des Präsidenten "Null Toleranz" gegenüber der Korruption. Doch ob dieses Versprechen angesichts eines unreformierten Apparates Realität wird, muss sich erst erweisen.

Ein schwunghafter Handel mit Untauglichkeitsbescheinigungen

Die trotz Krieg grassierende Korruption in der Ukraine beeinträchtige ernsthaft Entscheidungen über Waffenlieferungen an die Ukraine, sagte der Präsident Litauens, Gitanas Nauseda, vor einigen Tagen. Die Ukraine hängt zudem nicht nur von den Waffen des Westens, sondern auch von seinen Milliarden ab: Von den knapp 40 Milliarden Dollar, die die Ukraine für ihren Haushalt für 2023 bisher eingesammelt hat, kommen dem Finanzministerium zufolge 13 Milliarden von der EU, 8,5 Milliarden aus Washington und 3,6 Milliarden vom Internationalen Währungsfonds.

In ukrainischen Wehrämtern und medizinischen Kommissionen hat sich, wie Selenskij beklagt hat, seit Beginn der russischen Invasion gegen Bestechungsgelder von jeweils bis zu 15 000 Dollar offenbar ein so schwunghafter Handel mit Untauglichkeitsbescheinigungen, dem Streichen aus dem Wehrregister, Bescheinigungen der Unabkömmlichkeit und Reisegenehmigungen ins Ausland entwickelt, dass Selenskij Ende August verkündete, Tausende zweifelhafter Entscheidungen seit Beginn der Invasion würden überprüft und alle Wehrkommissionen neu gebildet. Selenskijs Fraktionschef im Parlament, Dawid Arachmia, schlug daraufhin vor, die Justiz solle von anderen Ländern die Auslieferung wehrpflichtiger Ukrainer verlangen.

Selenskij will Korruption in Kriegszeiten gesetzlich mit Hochverrat gleichsetzen lassen, kündigte er am 27. August an. Außerdem soll der Inlandsgeheimdienst SBU besonders schwere Korruptionsvergehen verfolgen. Ein Plan, der indes etwa von der angesehenen Antikorruptionsbürgergruppe Antac scharf kritisiert wird. Bisher sind ausschließlich das auf westlichen Druck gegründete Antikorruptionsbüro der Ukraine (Nabu) und die Sonderstaatsanwaltschaft Sapo für die Verfolgung von Großkorruption zuständig.

Der Inlandsgeheimdienst ist bis heute nicht reformiert

Die Sapo blieb zwei Jahre lang ohne Chef, weil Selenskijs Apparat einen unabhängigen Sonderstaatsanwalt verhindern wollte. Erst im Sommer 2022 beugte sich Selenskij dem Druck westlicher Geldgeber und ließ den für seine Unabhängigkeit bekannten Oleksandr Klymenko als neuen Chef der Sonderstaatsanwaltschaft zu. Beim Antikorruptionsbüro Nabu dagegen setzte die Präsidialverwaltung im März Semen Kryvonos als neuen Direktor durch.

An dessen Unabhängigkeit bestehen Zweifel, Kryvonos steht Bürgerrechtlern zufolge sowohl dem Leiter der Präsidialverwaltung Andriy Jermak nahe wie dessen Vize Oleh Tatatow, zuständig für Justiz und Korruptionsbekämpfung. Freilich steht dieser Tatarow selbst unter Korruptionsverdacht. Eine entsprechende Ermittlung wurde Nabu rechtswidrig entzogen und vom faktisch direkt Selenskij unterstehenden Inlandsgeheimdienst und der Generalstaatsanwaltschaft nach Beginn der Invasion stillschweigend beerdigt.

Vor Beginn der russischen Invasion trat der bis heute unreformierte Geheimdienst, der auch über Ermittlervollmachten verfügt, jahrelang mit der mutmaßlichen Kontrolle über Waffenhandel und Schmuggel, massiv korruptem Führungspersonal und dem Eintreiben von Bestechungsgeld bei Geschäftsleuten hervor. Und auch das unter Selenskij 2021 gegründete, ebenfalls von seinem Apparat kontrollierte Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) ist Bürgerrechtlern zufolge zum Nährboden von Korruption geworden.

Selbst die ohnehin geringen Steuerzahlungen ukrainischer Unternehmen, die das Land mit am Laufen halten, sind durch Korruption gefährdet. Ende Juni klagten 42 führende Unternehmer über eine "Welle von Korruption und Raider-Angriffen", also Attacken, bei denen nach erfundenen Vorwürfen von Behörden hohe Bestechungsgelder verlangt werden oder bei denen sie ihre Firmen mithilfe korrupter Polizisten, Staatsanwälte und Richter an Konkurrenten verlieren.

Die Willkür in Armee und Justiz habe "alle Grenzen überschritten", der Druck von korrupten Beamten im laufenden Krieg sei der Grund für "eine zweite Welle der Abwanderung von Industriegeschäften ins Ausland", monierten die ukrainischen Geschäftsleute. Bei mehreren Treffen mit Präsident Selenskij und führenden Mitarbeitern forderten die Vertreter der Wirtschaft den Präsidenten auf, mehr für ihren Schutz zu unternehmen. Von "keinerlei Korruption" ist die Ukraine noch weit entfernt.