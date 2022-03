Von Roland Preuß, Berlin

Bisher sind etwa 150 000 Flüchtende aus der Ukraine in Deutschland registriert worden, doch es dürften noch deutlich mehr werden. Die Menschen müssen irgendwo vorläufig unterkommen - und langfristig eine Wohnung finden. Deutschland benötige deshalb schon bald bis zu 500 000 zusätzliche Wohnungen - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft ZIA, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Viele Vertriebene könnten in leer stehenden Wohnungen unterkommen, knapp die Hälfte des Bedarfs müsse jedoch durch Neubauten gedeckt werden, so die Untersuchung, die das Forschungsinstitut Empirica für den ZIA vorgenommen hat.

"Wir haben wenig Zeit", erklärt ZIA-Präsident Andreas Mattner. Man müsse nun schnell "ausreichende Kapazitäten schaffen", um die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen und brauche jetzt "Erleichterungen in sämtlichen Phasen des Wohnungsbaus".

Die Empirica-Autoren gehen von drei Szenarien aus, welche sie an den Erwartungen der Vereinten Nationen und von Migrationsforschern festmachen: 310 000, 810 000 oder 1,29 Millionen Menschen, die nach Deutschland fliehen. Da im Schnitt mehrere Personen zusammenleben, bedeute dies 120 000, 310 000 oder 500 000 zusätzliche Wohnungen, die gebraucht werden. Etwa eine Million Wohnungen stehen leer und sind in einem so guten Zustand, dass die Ukrainer - in den meisten Fällen Ukrainerinnen, oft mit Kindern - rasch einziehen könnten.

Das allerdings passt nur rechnerisch; die leer stehenden Wohnungen findet man vor allem in Sachsen-Anhalt, Sachsen, aber auch in Nordbayern oder Teilen von Rheinland-Pfalz, wo es nicht immer Schul- und Kitaplätze oder auch passende Arbeit gibt. Die Forscher bringen deshalb eine Verteilung der Vertriebenen auf einzelne Kommunen in den verschiedenen Bundesländern ins Gespräch.

Eine solche Verteilung läuft allerdings erst an; bisher sind viele Flüchtende bei Verwandten oder Freunden untergekommen, etwa in Berlin und München, wo bundesweit bislang die meisten Ukrainer lebten. In Städten wie München ist auch die Aussicht auf eine Stelle vergleichsweise gut. Empirica rechnet deshalb damit, dass die Geflüchteten "in ohnehin schon angespannten Wohnungsmärkten" nach Unterkünften suchten. Deshalb müssten dort neue Wohnungen gebaut werden, je nach Szenario zwischen 50 000 und 230 000.

Detailansicht öffnen Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof. Den UN zufolge könnten aus der Ukraine allein nach Deutschland mehr als eine Million Menschen kommen. (Foto: Hannibal Hanschke/Reuters)

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte der Süddeutschen Zeitung, ihr Haus versuche derzeit ein Lagebild zu bekommen, welcher Wohnungsbedarf auf die Kommunen zukomme. "Das ist aktuell sehr schwierig, da viele Unterbringungen privat erfolgen und unklar ist, wo die Flüchtenden auf absehbare Zeit bleiben werden." Man tausche sich hier mit den kommunalen Spitzenverbänden aus.

"Klar ist aber schon heute, dass Frauen, Kinder und alte Menschen bald Wohnungen brauchen werden, die nicht zum Normalpreis auf dem Wohnungsmarkt zu haben sind. Dafür erhöhen wir die Mittel für den sozialen Wohnungsbau jetzt deutlich", sagt die Bauministerin. Was es darüber hinaus brauche, werde sie mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) diskutieren, wenn valide Zahlen auf dem Tisch lägen. "Ein Mehrbedarf lässt sich schon heute absehen." Bisher kann Geywitz mit einer Milliarde Euro im Haushalt 2022 für Sozialwohnungen rechnen, hinzu kommt eine weitere Milliarde, um Sozialwohnungen klimafreundlich zu errichten oder zu sanieren.