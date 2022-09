Waffenlieferungen an die Ukraine

"Wir werden die Ukrainer so lange unterstützen wie nötig.": Generalinspekteur Eberhard Zorn verspricht weitere Waffenlieferungen.

Liefert Deutschland genug Waffen, um die Ukraine zu unterstützen? Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, über die schwierige Balance, zu geben, was möglich ist - aber zu behalten, was nötig ist.

Interview von Joachim Käppner und Mike Szymanski

Eberhard Zorn, geboren 1960, ist seit 2018 Generalinspekteur der Bundeswehr und damit der ranghöchste deutsche Soldat. Im SZ-Interview spricht er über die schwierige Balance, der Ukraine an Waffen zu geben, was möglich ist, und zu behalten, was unbedingt nötig ist.