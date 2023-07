Von Mirco Keilberth, Sfax, Zarzis

Detailansicht öffnen Die Männer leben schon länger in der tunesischen Stadt Sfax, aber nun fürchten sie sich vor einer weiteren Eskalation der Gewalt. (Foto: Mirco Keilberth)

Noël Hounkpatin zieht die Stirn in Falten und schweigt erst einmal lange. Die Ereignisse der letzten zwei Wochen in Sfax? "Es war wie ein Sturm, der über die Stadt hinweggefegt ist. Alles wurde mitgerissen, was wir uns in den letzten Jahren hier aufgebaut hatten. Aber nun machen wir weiter." Die Luft über dem Beb Jebli Platz ist drückend. Hier, im Zentrum der Hafenstadt, steht das Thermometer auch abends um 10 Uhr noch auf 35 Grad. Gruppen von Tunesiern und Migranten aus Subsahara-Afrika sitzen friedlich nebeneinander auf der großen Rasenfläche in der Mitte des Kreisverkehrs. Ein einzelner Polizeiwagen mit vergitterten Scheiben steht unter einer Palme, die Beamten schauen sich gelangweilt Videos auf ihren Mobiltelefonen an.

Bei dem letzten Treffen mit dem 25-Jährigen aus der Elfenbeinküste war Beb Jebli die Drehscheibe Afrikas für die Migration nach Europa. Verzweifelte sudanesische Kriegsflüchtlinge kamen über Algerien und Libyen in Bussen an. Arbeitsmigranten aus Westafrika diskutierten im Schatten der Verkaufsstände des kleinen Gemüsemarktes die aktuellen Preise der Überfahrt nach Lampedusa. An der mächtigen Mauer der Medina dahinter boten Sudanesen und Ghanaer dezent ihre Dienste als Kapitäne oder Navigatoren an für die Überfahrt.

Nach einem Sturm der Gewalt herrscht wieder gespannte Ruhe

Detailansicht öffnen Noël Hounkpatin versucht zwischen Migranten und Tunesiern zu vermitteln. (Foto: Mirco Keilberth)

Noël Hounkpatin arbeitete als Vermittler zwischen Migranten und tunesischen Fischern und trainierte die in Gruppen von bis zu 40 Passagieren zusammengeschlossenen Migranten in Überlebenstechniken und der Navigation auf dem Mittelmeer. "Zwischen den Tunesiern und Migranten gab es zwar wenig Kontakt. Aber man hat voneinander profitiert und ist zurechtgekommen", sagt Hounkpatin. So wie an diesem friedlichen Donnerstagabend auf dem Rasen von Beb Jebli.

Vor zwei Wochen kreisten dann Militärhubschrauber über der Stadt, gepanzerte Mannschaftstransporter der Armee und Polizisten sicherten neuralgische Punkte. Die Sicherheitskräfte schauten von weitem zu, wie ein aufgehetzter Mob in der ganzen Stadt Migranten aus ihren Mietwohnungen zerrte und auf offener Straße verprügelte. Aus Rache für einen angeblich von einem Kameruner getöteten 41- jährigen Tunesier überboten sich Jugendgangs in Gewalt. Videos von auf dem Boden kauernden und blutenden Migranten machten die Runde. Angestellte des Hedi Chaker Krankenhauses weigerten sich, Migranten mit gebrochenen Beinen oder Schwangere zu behandeln.

Man trieb sie in die Wüste, Suchtrupps fanden Tote

Irgendwer ließ mehrere Busse vorfahren, willkürlich zusammengetriebene Afrikaner wurden ohne Wasser oder Nahrung an der libyschen und algerischen Grenze ausgesetzt. "Ich schäme mich als Tunesier für diese Gewaltorgie", sagt Omar Ben Amour. Der Aktivist schaut sich ein auf sozialen Medien kursierendes Video an, man sieht libysche Grenzposten, die Migranten im Niemandsland beider Länder vor der tunesischen Nationalgarde schützen. Mittlerweile sind die meisten der bei 45 Grad in der Sahara ausgesetzten Menschen gerettet worden. Aber von tunesischen Bürgerinitiativen organisierte Suchtrupps fanden mehrere Tote.

Detailansicht öffnen "Ich schäme mich als Tunesier für diese Gewaltorgie", sagt der tunesische Aktivist Omar Ben Amour (rechts), der gerade mit einem Freund in Sfax unterwegs ist. (Foto: Mirco Keilberth)

"Es ist uns klar, dass jemand offenbar den Plan hat, Tunesien für die Migranten unsicher zu machen", glaubt Omar Ben Amor. Aktivisten wie er waren überrascht, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am letzten Sonntag zusammen mit den Premierministern Italiens und der Niederlande nach Tunesien zurückkehrten. Noch als das Trio mit Präsident Kais Saied ein Wirtschafts- und Migrationsabkommen abschloss, wurden Migranten in Sfax aus ihren Wohnungen vertrieben. Jetzt ist alles ruhig. "Nun bin ich allerdings extrem besorgt", sagt Ben Amor. Seit der Unterzeichnung des Abkommens hält die tunesische Küstenwache fast alle Boote auf, die nördlich von Sfax nach Italien ablegen. Gleichzeitig kommen täglich mehr Migranten in die Stadt, oft nach tagelangen Fußmärschen von der libyschen Grenze.

Viele Tunesier fürchten, die derzeitige Ruhe könne wieder in Hass umschlagen. Das Partnerschaftsabkommen mit der EU habe doch schon drei Autostunden südlich von Tunis keine Auswirkungen mehr, glaubt der Kioskbesitzer Mohamed Issaoui. "Viele meiner Freunde haben trotz des Verbotes der Regierung wieder angefangen, an Migranten Wohnung zu vermieten. Schon wegen des Anstiegs der Lebensmittelpreise kann sich hier niemand ein Ende der Migration leisten."

Hilft die EU auch den verarmten Fischern? Oder päppelt sie nur eine dysfunktionale Regierung?

Als drei Kameruner in Issaoui's Laden in der Nähe des Beb Jebli Platzes kommen, ist die Stimmung gelöst. Mohamed diskutiert mit der Gruppe die neuesten Vorwürfe des Präsidenten. Eine Milliarde Dollar seien im ersten Halbjahr an die Migranten aus dem Ausland überwiesen worden, so Said - für ihn ein weiterer Beweis, dass Tunesien Ziel einer Verschwörung ist, die das Land destabilisieren soll. "Mein Leben ist höchstens von meinem Monatseinkommen destabilisiert", lacht der Kioskverkäufer, umgerechnet verdient er monatlich knapp 250 Euro. "Ich bin über jeden Kunden froh, egal wo er herkommt." Ohne die Einkäufe der Migranten, sagt er schließlich leise, säße er bald selber in einem Boot nach Italien.

"Wenn die EU will, dass Migration über Tunesien oder die Nachbarländer gestoppt wird, muss sie denjenigen direkt helfen, die ohne die Migranten pleite wären. Und nicht der Regierung", sagt Aktivist Omar Ben Amor. Die Fahrt auf der verlassenen Landstraße in Richtung Zarzis führt entlang einer endlosen Perlenkette von Fischerhütten. "Optimale Verstecke für die Migranten. Dunkle Schleppernetzwerke, die in dem EU-Abkommen erwähnt werden, gibt es hier nicht", sagt Omar Ben Amor. Was es gibt, sind durch Klimawandel, Verschmutzungen der chemischen Industrie und Überfischung verarmte Fischer. Sie überleben, indem sie Tunesier und Migranten nach Europa bringen.

"Investitionen in alternative Energie, schnelleres Internet, Zugang der Studenten zu dem Erasmus-Programm. Alles schön und gut", sagt Fathma Ben Mansour, die bei der Stadtverwaltung arbeitet. Sie erinnert sich an den Beginn der Unruhen. Der stadtbekannte Soziologe Zied Meluli hatte mehrere hundert Menschen unter dem Motto "Rettet Sfax" vor dem Bürgermeisteramt versammelt. Die Menge forderte die Durchsetzung von Recht und Ordnung, weil sich angeblich Diebstähle der Migranten gehäuft hatten - doch in dem Gebäude war niemand der ihren Forderungen Gehör schenkte: Seit der Absetzung des Bürgermeisters und des Gouverneurs durch Präsident Kais Saied sind beide Positionen unbesetzt.