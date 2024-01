Mit einer Reiterstaffel hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi in Ankara empfangen. Die Reiter begleiteten Raisis Limousine auf den letzten Metern zum Präsidentenpalast, wo Erdoğan den Gast am Tor erwartete. Die beiden trafen sich zwar schon öfter, unter anderem als Erdoğan nach Teheran reiste. Für Raisi, seit 2021 im Amt, ist es aber der erste Besuch im Nachbarland.

Eigentlich war die Reise schon für November geplant, damals hieß es, sie sei aus logistischen Gründen abgesagt worden. Iranische Medien allerdings fanden die Version spannender, wonach Raisi von Recep Tayyip Erdoğan ein härteres Vorgehen gegen Israel gefordert habe, was dieser angeblich ablehnte. Raisi sei deshalb nicht in den Flieger gestiegen.

Schon zwei Mal war Raisi in Ankara angekündigt

Die Propaganda des iranischen Regimes arbeitet sich schon länger an der Türkei ab. Deren Haltung im Nahostkonflikt sei heuchlerisch - sie verurteile Israel zwar, habe aber nicht einmal die diplomatischen Beziehungen abgebrochen und betreibe weiterhin Handel mit dem jüdischen Staat. Tatsächlich ist das türkisch-israelische Handelsvolumen zuletzt gestiegen, während Präsident Erdoğan den israelischen Premier Netanjahu mit Adolf Hitler verglich.

Raisi kommt in einer angespannten Zeit. Schon Anfang Januar war er ein zweites Mal in Ankara angekündigt, damals verhinderte ein Anschlag in seinem Land die Reise: Zwei IS-Selbstmordattentäter hatten mehr als 90 Menschen getötet. Als Reaktion darauf griff Iran vergangene Woche mehrere Ziele in Syrien und Irak an, mit Raketen, die auch Israel erreichen könnten. Außerdem beschoss Iran das Nachbarland Pakistan, wo es Rückzugsorte einer sunnitischen Terrorgruppe vermutet. Die beiden Länder gerieten daraufhin in eine diplomatische Krise.

Daneben sucht das Regime der Islamischen Republik noch immer eine Linie im Nahostkonflikt. Wie die Türkei will auch Iran nicht, dass aus dem Gazakrieg ein regionaler Konflikt wird. Allerdings muss Teheran auch darauf regieren, wenn Generäle und Offiziere seiner Revolutionsgarden in Syrien getötet werden - mutmaßlich durch israelische Luftschläge. Mit seinen verbündeten Milizen von Libanon über Irak bis nach Jemen, das Iran mit Waffen beliefert, kämpft das Land indirekt gegen Israel.

Iran braucht Handelspartner, die Türkei braucht Erdgas

Auch das Verhältnis zur Türkei ist nicht ganz einfach. Die beiden Länder standen jahrelang in Syrien auf gegnerischen Seiten: Iran unterstützte das Assad-Regime, die Türkei die Opposition. Das mit der Türkei befreundete Aserbaidschan befindet sich mit Iran im Dauerkonflikt. Andererseits haben es Teheran und Ankara immer verstanden, im Gespräch zu bleiben, immerhin fanden sie im Syrienkrieg zusammen mit Russland sogar an den Verhandlungstisch. Und was den Gazastreifen betrifft, verbindet die beiden die Solidarität mit den Palästinensern - wobei das Mullah-Regime von Israels Auslöschung träumt, während die Türkei für die Zweistaatenlösung plädiert.

Gaza war dann neben der Wirtschaft auch das beherrschende Thema, als Ebrahim Raisi in Ankara auf Recep Tayyip Erdoğan traf. Das Handelsvolumen zwischen den Ländern wolle man verfünffachen, hieß es vorab, mehrere Abkommen wolle man dazu in Ankara unterschreiben. Im Westen, der Iran sanktioniert hat, wird man das mit Neugier verfolgen.

Die beiden Länder sind wichtig füreinander. Die Türkei bezieht Erdgas aus Iran, iranische Touristen haben die Türkei für sich entdeckt. Außerdem hoffen offenbar manche in Ankara, das iranische Regime könnte seine Kontakte für die Türkei nutzen: zum syrischen Regime, mit dem sich die Türkei wieder besser stellen will, und zur kurdischen PKK-Miliz, die zuletzt wieder viele türkische Soldaten getötet hat. Iran wiederum ist wirtschaftlich angeschlagen und braucht Handelspartner wie die Türkei, die sich an den westlichen Sanktionen nicht beteiligen.