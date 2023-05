Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Ankara ab.

Seit 16 Uhr deutscher Zeit sind die Wahllokale in der Türkei geschlossen, nun beginnt die Auszählung. Es dürfte aber bis zum Abend dauern, bis halbwegs belastbare Ergebnisse zur Verfügung stehen. Noch bevor die Wahllokale in der Türkei geschlossen hatten, berichteten Oppositionspolitiker über Angriffe auf Wahlbeobachter. Auch Präsidentschaftskandidat Kılıçdaroğlu spricht von erschwerten Wahlbedingungen.

In sozialen Medien kursieren außerdem Aufnahmen, die den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor einem Wahllokal in Istanbul beim Verteilen von Geldscheinen zeigen sollen. In dem Video ist Erdoğan von einer größeren Menschenmenge umringt, offensichtlich begeisterte Anhänger des Präsidenten. Einige filmen mit ihren Smartphones. Mehrmals zieht Erdoğan einen 200-Lira-Schein - das sind umgerechnet knapp zehn Euro - aus seiner Hosentasche und übergibt ihn an einen der Anhänger.

Ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, Ali Seker, berichtet, dass er und ein Wahlhelfer in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa von einer Gruppe angegriffen worden seien, nachdem sie Unregelmäßigkeiten bei der Wahl beanstandet hatten. Der CHP-Fraktionsvorsitzende Özgür Özel hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass Wahlbeobachter geschlagen und ihre Telefone kaputt gemacht worden seien. Es gebe nicht genügend Sicherheitspersonal, klagte er.

Mehrere Medien berichten außerdem über Vorfälle in Istanbul. Demnach sollen in zwei Bezirken Wahlhelfer angegriffen worden sein. In einem anderen Bezirk seien Anwälte nicht in die Wahllokale gelassen worden. Unabhängig überprüft werden können diese Aussagen nicht.

Als der Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu seine Stimme in der türkischen Hauptstadt Ankara abgab, sagte er: "Diese Wahl findet unter sehr schweren Bedingungen statt." Die Opposition sei diffamiert worden. Internationale Wahlbeobachter hatten schon im Vorfeld die Medienübermacht der Regierung und des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bemängelt. Zudem gilt die Wahlbehörde YSK als politisiert.

Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Erdoğan die absolute Mehrheit knapp verpasst. Er tritt nun in einer Stichwahl gegen Oppositionsführer Kılıçdaroğlu an. Etwa 61 Millionen Menschen sind zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland haben bereits abgestimmt.