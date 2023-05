Türken in Deutschland stimmen mehrheitlich für Erdoğan

Anhänger des türkischen Präsidenten fahren in einem Autokorso durch den Duisburger Norden.

Dass der Präsident hierzulande mehr Zustimmung genießt als in der Türkei, hat Tradition. Mit Autokorsos, etwa in Duisburg und München, feiern die Erdoğan-Anhänger das Wahlergebnis.

Die in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken wählen mehrheitlich Erdoğan - daran hat sich auch bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl nichts geändert. Der Amtsinhaber kommt bei der Wählerschaft in Deutschland auf knapp 68 Prozent der Stimmen, wie die regierungsnahe türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die Zahl bezieht sich auf einen Auszählungsstand von knapp 80 Prozent der Wahlurnen. Offizielle Zahlen der türkischen Wahlbehörde liegen allerdings noch nicht vor.

Schon im ersten Wahlgang hatte der 69-jährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland mehr als 65 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Dass Erdoğan hierzulande besser abschneidet als in der Türkei, hat Tradition. Auch bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2018 lag sein Wahlergebnis in einer ähnlichen Höhe.

In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Sie stimmten bei der Stichwahl - wie beim ersten Wahlgang - nicht am Wahltag am Sonntag, sondern bereits einige Tage vorher ab. Bis zum vergangenen Mittwoch mussten sie ihre Stimmen abgegeben haben.

Protesthaltung wegen Diskriminierungserfahrungen

Fachleuten lässt sich die große Zustimmung, die Erdoğan in der türkischen Gemeinschaft genießt, zum einen wählersoziologisch erklären: Die Arbeitsmigranten aus der ersten Generation, die aus dem anatolischen Kernland der Türkei nach Deutschland einwanderten, waren mehrheitlich von gesellschaftlich konservativen und traditionell religiösen Einstellungen geprägt. An dieser Prägung hat sich auch über die Jahrzehnte nicht allzu viel geändert.

Erdoğans Regierungspartei AKP hat heute gute Strukturen in Deutschland. In vielen türkischsprechenden Haushalten werden vor allem staatlich kontrollierte Medien aus der Türkei konsumiert, die meist sehr Erdoğan-freundlich berichten. Laut Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien gibt es außerdem vor allem bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern in Deutschland eine Art Protesthaltung aufgrund von Diskriminierungserfahrungen. Sie neigen daher dazu, einen Präsidenten zu wählen, der selbstbewusst auf die Eigenständigkeit der Türkei pocht.

Wie groß die Zustimmung für den türkischen Präsidenten ist, lässt sich am Sonntagabend beispielsweise in Duisburg oder München beobachten. Dort formieren sich Autokorsos der Erdoğan-Anhänger "Es sind viele Leute unterwegs. Es herrscht eine gewisse freudige Aufgeregtheit", sagt ein Sprecher der Duisburger Polizei. Es seien mehrere Hundert Fahrzeuge und mehrere Hundert Personen zu Fuß unterwegs. Man greife "mit viel Fingerspitzengefühl" ein und versuche vor allem, durch Ab- und Umleitungen die Straßen für den Verkehr freizubekommen, sagte er. Vereinzelt sei auch Pyrotechnik gezündet worden.

Einen ähnlichen Korso gibt es in München. Viele Mercedes-Fahrzeuge sind zu sehen und türkische Flaggen. Die Autos fahren über die Leopoldstraße in Schwabing - früher feierten hier oft die Fans des FC-Bayern die Meisterschaft.