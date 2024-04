Von Fabian Fellmann, Washington

9000 Dollar Buße sind ein Pappenstiel für den Mann, der bereits über 250 Millionen Dollar bei der New Yorker Justiz hinterlegen musste - kaum eine Fußnote wert in seiner Buchhaltung. Für die USA aber ist das Bußgeld, das Donald Trump am Dienstag in New York auferlegt wurde, von historischem Wert: Er ist nun nicht nur der erste ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten auf der Anklagebank, sondern auch der erste, der wegen krimineller Missachtung einer gerichtlichen Anordnung verurteilt wird. Und das Gericht droht ihm explizit an, ihn als ersten ehemaligen US-Präsidenten ins Gefängnis zu stecken.