Im Prozess wegen Schweigegeldzahlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York ist das Gericht einen wesentlichen Schritt weitergekommen und hat zwölf Geschworene benannt. Zu der Jury gehören ein Vertriebsmitarbeiter, ein Software-Ingenieur, ein Englischlehrer und mehrere Anwälte, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Die Wahl der Ersatzgeschworenen bleibt es hingegen im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten in der Geschichte der USA noch abzuwarten.