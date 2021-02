Hat Donald Trump seine Anhänger am 6. Januar zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt und sich damit der "Aufstachelung zum Aufstand" schuldig gemacht? Im US-Senat wird das Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten fortgesetzt. Ankläger und Verteidiger beginnen damit, ihre Argumente vorzubringen. Jede der beiden Seiten hat dafür bis zu 16 Stunden Zeit, verteilt auf zwei Tage. Es beginnen die Vertreter der Anklage.

Am Dienstag, dem ersten Prozesstag, hatte der US-Senat das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump mehrheitlich für verfassungsgemäß erklärt. Damit war der Versuch von Trumps Verteidigern gescheitert, das sogenannte Impeachment gleich zu Beginn zu stoppen. Sechs republikanische Senatoren stimmten dabei mit den 50 demokratischen Senatoren.

Am Mittwoch zeigte die Anklage ein 13-minütiges Video, in dem zu sehen war, wie Trump-Anhänger am 6. Januar am und um das Kapitol wüteten: Zu sehen waren Geschrei, Hass, Wut und Gewalt von Leuten, die Trump-Mützen trugen und Trump-Fahnen schwenkten und dabei "Trump ist unser Boss" brüllten.

Am Donnerstag erweiterten die Demokraten ihre Argumente erneut durch einen Fokus auf die Anhänger Trumps, die sich in ihren Äußerungen und Taten direkt auf den ehemaligen Präsidenten bezogen.

Ab Freitag wird sich das Verteidigerteam des ehemaligen Präsidenten äußern. Trumps Anwälte konzentrierten sich in ihrer Verteidigung bisher vor allem auf formale Fragen. Die Verfassung, so argumentierten sie, erlaube lediglich ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen amtierenden Präsidenten. Trump aber sei seit dem 20. Januar nicht mehr im Amt, sondern ein "privater Bürger", über den ein Parlament nicht zu urteilen habe. Insofern müsse die Impeachment-Anklage mangels Zuständigkeit des Kongresses abgewiesen werden.